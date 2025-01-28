1980’lerden kalma diyetle 50 yaşında muvizevi kilo verdi! 18 ayda 52 bedenden 38’e düştü

İngiltere'nin güneydoğusundaki Londra'da yaşayan 50 yaşındaki Donna McCaulsky, fazla kilolarıyla mücadele eden birçok kişiye ilham veren dönüşüm hikayesini anlattı. McCaulsky, yaklaşık 159 kg ağırlığındayken, ameliyat ya da popüler kilo verme enjeksiyonlarına yönelmek yerine, 1980'lerde geliştirilen bir diyeti tercih etti. TikTok'ta karşılaştığı 1:1 Diyeti sayesinde sadece 18 ayda 52 bedenden 38 bedene düşerek yepyeni bir hayata merhaba dedi.

Donna McCaulsky'in eski hali (Instagram)

KİLO VERME YOLCULUĞU NASIL BAŞLADI?

1.63 cm boyundaki McCaulsky, 2020 yılında vücut kitle indeksinin (BMI) 45.4'e ulaşmasının ardından doktorunun önerdiği gastrik bypass ameliyatını reddetti. Ameliyatın yan etkilerinden (kan pıhtılaşması, safra taşı, enfeksiyon vb.) korktuğunu belirten McCaulsky, doğal bir çözüm aramaya karar verdi. Ancak bu süreçte, sağlığı ciddi bir şekilde kötüleşmeye başladı. Boğazındaki yutkunma problemleri, uykusunda nefes alamama korkusuyla birleşince kronik uykusuzluk ve daha fazla kilo alma sorunları ortaya çıktı.

2022 yılında kendisine lichen planus adlı otoimmün hastalık teşhisi konulan McCaulsky, bu durumun getirdiği ağrılarla mücadele ederken steroid ilaç kullanmaya başladı. İlaçların kilo alımını hızlandırması ve sürekli atıştırma alışkanlıklarıyla birlikte, McCaulsky'nin kilosu 2023 yılında 25 taş 3 libreye (159 kg) ulaştı.

McCaulsky, "Bir oturuşta bir paket fındık ya da bol miktarda çikolata yiyordum. Aslında yemeklerimde sağlıklı şeyler tercih ediyordum, ama atıştırmalıkları kontrol edemiyordum" dedi.