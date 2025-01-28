1980’lerden kalma diyetle 50 yaşında muvizevi kilo verdi! 18 ayda 52 bedenden 38’e düştü

İngiltere'nin güneydoğusundaki Londra'da yaşayan 50 yaşındaki Donna McCaulsky, fazla kilolarıyla mücadele eden birçok kişiye ilham veren dönüşüm hikayesini anlattı. McCaulsky, yaklaşık 159 kg ağırlığındayken, ameliyat ya da popüler kilo verme enjeksiyonlarına yönelmek yerine, 1980'lerde geliştirilen bir diyeti tercih etti. TikTok'ta karşılaştığı 1:1 Diyeti sayesinde sadece 18 ayda 52 bedenden 38 bedene düşerek yepyeni bir hayata merhaba dedi.
1.63 cm boyundaki McCaulsky, 2020 yılında vücut kitle indeksinin (BMI) 45.4'e ulaşmasının ardından doktorunun önerdiği gastrik bypass ameliyatını reddetti. Ameliyatın yan etkilerinden (kan pıhtılaşması, safra taşı, enfeksiyon vb.) korktuğunu belirten McCaulsky, doğal bir çözüm aramaya karar verdi. Ancak bu süreçte, sağlığı ciddi bir şekilde kötüleşmeye başladı. Boğazındaki yutkunma problemleri, uykusunda nefes alamama korkusuyla birleşince kronik uykusuzluk ve daha fazla kilo alma sorunları ortaya çıktı.
2022 yılında kendisine lichen planus adlı otoimmün hastalık teşhisi konulan McCaulsky, bu durumun getirdiği ağrılarla mücadele ederken steroid ilaç kullanmaya başladı. İlaçların kilo alımını hızlandırması ve sürekli atıştırma alışkanlıklarıyla birlikte, McCaulsky'nin kilosu 2023 yılında 25 taş 3 libreye (159 kg) ulaştı.
McCaulsky, "Bir oturuşta bir paket fındık ya da bol miktarda çikolata yiyordum. Aslında yemeklerimde sağlıklı şeyler tercih ediyordum, ama atıştırmalıkları kontrol edemiyordum" dedi.
Mayıs 2023'te TikTok'ta 1:1 Diyeti hakkında içerikler gören Donna, bir diyet koçu eşliğinde bu plana başlamaya karar verdi. Cambridge Diyeti olarak da bilinen bu yöntem, öğünleri düşük kalorili shake, çorba, bar ve atıştırmalıklarla değiştiriyor. Diyet planı aynı zamanda günde bir tam öğün yemek yemeye de izin veriyor.
İlk haftada 1.8 kg veren McCaulsky, "Başladığımda atıştırmalıklara karşı olan isteğim kayboldu ve bu beni şaşırttı. Bu planın işe yarayacağını gördüm ve devam etmeye karar verdim" dedi.
18 ay sonra, Donna McCaulsky'nin kilosu 82.5 kg düştü. Özgüveninin arttığını ve kıyafet seçiminin çok daha keyifli hale geldiğini belirtti. Aralık ayında ilk kez bir mini elbise satın alan McCaulsky, "Yıllardır mini elbise giymemiştim. Artık kendimi daha özgür hissediyorum. Büyük beden mağazalardan alışveriş yapmaya gerek kalmadı, her şeyi giyebiliyorum" dedi.
McCaulsky'nin hedef kilosu ise 70 kg. Bu kiloya ulaştığında BMI değeri sağlıklı bir seviyeye gelecek.
Birçok kişi tarafından "yeni nesil diyet enjeksiyonlarından daha etkili" olarak nitelendirilen Cambridge Diyeti, dengeli ve düşük kalorili bir beslenme planı sunuyor. Diyet koçu Emma B., bu yöntemin kilo kaybını hızlandırdığını ve kısa sürede sonuç alınmasını sağladığını söyledi. Emma B., "Sekiz haftada ortalama 4 kg kaybedebilirsiniz, bu da kilo verme enjeksiyonlarının sağladığı sonuçlardan iki kat daha hızlıdır" dedi.
McCaulsky, kilo vermek isteyenlere şu önerilerde bulundu: "Her şey istikrarlı olmaktan geçiyor. Sadece devam edin ve sonuçları göreceksiniz. Şimdi kendimi havada yürüyor gibi hissediyorum. Eskiden ağırlığımın hayatımı bu kadar zorlaştırdığını fark etmemiştim. Kendimi hiç bu kadar rahat hissetmemiştim."
🌟 Sabah
🥤 Düşük kalorili shake: Protein ve gerekli vitaminlerle desteklenmiş bir shake.
☕ Şekersiz çay veya kahve: İsterseniz bitki çayı tercih edebilirsiniz.
🥗 Ara Öğün
🥛 Bir bardak süt: Laktozsuz veya badem sütü alternatif olabilir.
🥜 10 adet çiğ badem veya fındık: Fazla tüketmeden kontrollü bir şekilde.
🍲 Öğle Yemeği
🍗 Izgara tavuk (120 gr) veya yağsız balık (somon, levrek): Yanında haşlanmış sebzeler (brokoli, kabak, havuç gibi).
🥗 Yeşil salata: Limon ve sirkeyle lezzetlendirin, yağ eklememeye dikkat edin.
🥤 Ara Öğün
🍎 Bir küçük elma veya armut: Doğal şeker kaynağı olarak tercih edilebilir.
☕ Yeşil çay: Sindirimi destekler.
🌮 Akşam Yemeği
🥣 Sebze çorbası: Düşük kalorili, lif oranı yüksek bir çorba (örneğin mercimek veya kabak çorbası).
🥒 Izgara sebzeler: Kabak, patlıcan ve biber gibi düşük kalorili sebzeleri tercih edin.
💧 Gün Boyu
🥤 Bol su için: Günde 2-3 litre su tüketmeye çalışın.
🍋 Detoks suyu hazırlayın: Suya birkaç dilim limon ve taze nane ekleyerek metabolizmayı hızlandırabilirsiniz.
👉 Not: Bu liste kişisel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmalıdır. Diyet yapmadan önce bir uzmanla görüşmeniz tavsiye edilir.