196 bin TL’ye Honda, 189 bin TL’ye Chrysler; Devletten ucuz otomobil satışı başladı!

Ticaret Bakanlığı, gümrükte satışa sunulan araçlar listesine yeni modeller ekledi. Bu araçlar piyasadaki benzerlerine kıyasla daha uygun fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Bakanlık, uygun fiyatlı otomobillerin satışını artırarak, vatandaşların araç sahibi olmasını kolaylaştırmayı hedefliyor. İşte 196 BİN TL'ye Honda, 189 Bin TL'ye Chrysler

2000 model Chrysler Voyager, Antalya TIM Oto Sundurması'nda satışa sunuluyor. Güncel satış fiyatı ise 196.000 TL olarak belirlenmiş.

(Kaynak: Ticaret Bakanlığı)

TEKLİF SAYFASINA GİT

1999 model Honda Civic, Antalya TIM Oto Sundurması'nda satışa sunuluyor. Bu aracın güncel satış fiyatı ise 196.000 TL olarak belirlenmiş.

(Kaynak: Ticaret Bakanlığı)

TEKLİF SAYFASINA GİT

DEVLETİN SATIŞA ÇIKARDIĞI ARAÇLAR NASIL ALINIR?

Kamu araçları satış ihalelerine katılmak için izlenecek adımlar, Ticaret Bakanlığı ve Özel İhale Birimi (ÖİB) tarafından düzenlenen elektronik sistem üzerinden yapılmaktadır. Gümrükte kalan araçların satışı için www.eihale.gov.tr sitesi üzerinden elektronik açık artırmalar gerçekleştirilmektedir.

İhaleye katılmak isteyen kişilerin öncelikle bu siteye üye olmaları gerekmektedir. Ayrıca, ilanın yayınlanmasıyla birlikte düzenli olarak duyuruları takip etmek, nakit teminat yatırmak ve ardından ihaleye katılmak önemli adımlardır. İhale sonuçları, verilen en yüksek teklif ile belirlenir.

Satın alınan aracın teslim alındıktan sonra ilgili kamu kurumundan alınarak, tescil işlemleri kişiye ait olarak yapılacaktır.