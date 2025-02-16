Kadraj İkon 12.500 TL ile 15.000 TL olan maaşlara yeni düzenleme; Emekli aylıklarında artış!

12.500 TL ile 15.000 TL olan maaşlara yeni düzenleme; Emekli aylıklarında artış!

SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine yapılan yüzde 15.75'lik maaş zammı, maaşlarda önemli bir artışa yol açtı. 12.500 TL, 13.000 TL, 13.500 TL, 14.000 TL ve 15.000 TL maaş alan emeklilerin maaşları da bu zamla yükseldi. En düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye çıkarken, diğer maaşlar da artış gösterdi. İşte yeni maaşlar ve emeklilerin maaş artış oranları…

Giriş Tarihi: 16.02.2025 17:05 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 09:50
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12.500 TL ile 15.000 TL olan maaşlara yeni düzenleme; Emekli aylıklarında artış!

Ocak ayı itibarıyla emeklinin maaşı da yükseldi. 6 aylık enflasyon verisine göre SSK, BAĞ-KUR ve Tarım emeklisinin aylıkları yüzde 15.75'lik oranla arttı. Buna göre en düşük maaş 14.469 TL'ye ulaşmış oldu. İşte 2025 itibarıyla emeklinin kuruşu kuruşuna yeni maaşı...

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMASI

2025 yılı Ocak-Temmuz dönemi için maaş artışları açıklandı ve milyonlarca kamu çalışanı ile emeklisini ilgilendiren zamlar uygulandı. Memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 11.54'lük maaş artışı ile birlikte, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine de yüzde 15.75'lik bir zam yapıldı.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli maaşı, yapılan yüzde 15.75'lik zamla birlikte 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseldi.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

EMEKLİ KÖK MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Emekli maaşı hesaplamaları için hak sahiplerinin e-Devlet üzerinden işlemlerini yapmaları gerekiyor. Maaş bilgilerine ulaşmak için, kullanıcılar önce "Emekli Aylık Bilgisi" sekmesine giriş yapmalı ve ardından maaş detaylarını sorgulamak için ilgili bölüme yönlendirilmelidir. Bu sorgulama işlemi, 4A, 4B ve 4C kategorilerindeki emekliler için ayrı ayrı yapılmaktadır.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

KÖK MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EMEKLİ MAAŞI 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 15.000, 15.500 OLAN NE KADAR ALACAK?

12.500 alanlar 14.469

12.600 alanlar 14.585

13.000 alanlar 15.048

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

13.500 alanlar 15.626

15.000 alanlar 17.363

15.500 alanlar 17.941

16.000 alanlar 18.520

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

18.000 alanlar 20.835

19.000 alanlar 21.993

20.000 alanlar 23.150

24.000 alanlar 27.780

25.000 alanlar 28.938

26.000 alanlar 30.095

32.000 alanlar 37.040

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

39.000 alanlar 45.143

30.000 alanlar 34.725

31.000 alanlar 35.883

40.000 alanlar 46.300