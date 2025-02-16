12.500 TL ile 15.000 TL olan maaşlara yeni düzenleme; Emekli aylıklarında artış!

SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine yapılan yüzde 15.75'lik maaş zammı, maaşlarda önemli bir artışa yol açtı. 12.500 TL, 13.000 TL, 13.500 TL, 14.000 TL ve 15.000 TL maaş alan emeklilerin maaşları da bu zamla yükseldi. En düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye çıkarken, diğer maaşlar da artış gösterdi. İşte yeni maaşlar ve emeklilerin maaş artış oranları…

Giriş Tarihi: 16.02.2025 17:05 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 09:50 PAYLAŞ ABONE OL

Ocak ayı itibarıyla emeklinin maaşı da yükseldi. 6 aylık enflasyon verisine göre SSK, BAĞ-KUR ve Tarım emeklisinin aylıkları yüzde 15.75'lik oranla arttı. Buna göre en düşük maaş 14.469 TL'ye ulaşmış oldu. İşte 2025 itibarıyla emeklinin kuruşu kuruşuna yeni maaşı...

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMASI 2025 yılı Ocak-Temmuz dönemi için maaş artışları açıklandı ve milyonlarca kamu çalışanı ile emeklisini ilgilendiren zamlar uygulandı. Memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 11.54'lük maaş artışı ile birlikte, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine de yüzde 15.75'lik bir zam yapıldı.