12.500 TL ile 15.000 TL olan maaşlara yeni düzenleme; Emekli aylıklarında artış!

Ocak ayı itibarıyla emeklinin maaşı da yükseldi. 6 aylık enflasyon verisine göre SSK, BAĞ-KUR ve Tarım emeklisinin aylıkları yüzde 15.75'lik oranla arttı. Buna göre en düşük maaş 14.469 TL'ye ulaşmış oldu. İşte 2025 itibarıyla emeklinin kuruşu kuruşuna yeni maaşı...
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMASI
2025 yılı Ocak-Temmuz dönemi için maaş artışları açıklandı ve milyonlarca kamu çalışanı ile emeklisini ilgilendiren zamlar uygulandı. Memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 11.54'lük maaş artışı ile birlikte, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine de yüzde 15.75'lik bir zam yapıldı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
En düşük emekli maaşı, yapılan yüzde 15.75'lik zamla birlikte 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseldi.
EMEKLİ KÖK MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?
Emekli maaşı hesaplamaları için hak sahiplerinin e-Devlet üzerinden işlemlerini yapmaları gerekiyor. Maaş bilgilerine ulaşmak için, kullanıcılar önce "Emekli Aylık Bilgisi" sekmesine giriş yapmalı ve ardından maaş detaylarını sorgulamak için ilgili bölüme yönlendirilmelidir. Bu sorgulama işlemi, 4A, 4B ve 4C kategorilerindeki emekliler için ayrı ayrı yapılmaktadır.
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EMEKLİ MAAŞI 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 15.000, 15.500 OLAN NE KADAR ALACAK?
12.500 alanlar 14.469
12.600 alanlar 14.585
13.000 alanlar 15.048
13.500 alanlar 15.626
15.000 alanlar 17.363
15.500 alanlar 17.941
16.000 alanlar 18.520
18.000 alanlar 20.835
19.000 alanlar 21.993
20.000 alanlar 23.150
24.000 alanlar 27.780
25.000 alanlar 28.938
26.000 alanlar 30.095
32.000 alanlar 37.040