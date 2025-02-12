100 Yaşındaki annesinin cesediyle sokaklarda dolaştı: Polis inceleme başlattı

Brezilya'da, 100 yaşındaki kadının cansız bedeni, oğlu tarafından tekerlekli sandalyeyle sokakta taşınırken görüntülendi. Kadın, kısa bir hastalık sonrası evinde hayatını kaybetti. Ev sahiplerinin çıkarılmalarını istemesi üzerine oğul, sağlık görevlilerini çağırdı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 100 yaşındaki bir kadının cansız bedeni, oğlu tarafından tekerlekli sandalyeyle sokaklarda taşınırken görüntülendi. Yaşlı kadının kısa bir hastalık sonrası evinde hayatını kaybettiği belirtilirken, oğlunun cenazeyi kendi imkanlarıyla yetkililere ulaştırmaya çalıştığı ifade edildi.

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

OLAY NASIL OLDU?

Rio de Janeiro Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, 100 yaşındaki Aurora Marques, bir süredir hasta olduğu evinde yaşamını yitirdi. Ev sahiplerinin tahliye baskısı nedeniyle zor durumda kalan oğlu, annesinin sağlık durumunun kötüleştiğini belirterek yetkililere başvurdu.

Sağlık ekipleri olay yerine gelip ölüm raporu hazırladı ve cesedin Sosyal Yardım Departmanı tarafından alınacağını belirtti. Ancak ekipler gelmeyince ve cenaze gece boyunca evde kalınca oğul çaresiz kalarak annesinin bedenini tekerlekli sandalyeye koyup bir sosyal yardım merkezine götürmeye karar verdi.