100 kişiden 1’i doğru yanıtı biliyor! Gizli hayvanı 9 saniye içinde bulabilir misin?

Görselde ilk bakışta hortumunda kütük tutan bir fil göreceksiniz. Fakat asıl mesele çiftlikte gizlenen ikinci hayvanı bulmak. Uzmanlara göre insanların yalnızca %1'i bu ikinci hayvanı fark edebiliyor. Bu, zekanızı ve dikkatinizi test etmek için eşsiz bir fırsat! Hadi başlayalım...

Eğer hala ikinci hayvanı bulamadıysanız gözlerinizi resmin sağ tarafına odaklayın. Filin kuyruğunun hemen yanına dikkatlice bakmayı deneyin. Bu bölgede gizlenen bir yüz bulabilirsiniz.

(Takvim Foto Arşiv)

Peki bu yüz hangi hayvana ait?

Bazı insanlar bunun bir at olduğunu söylerken diğerleri zürafa ya da dinozor olabileceğini düşünüyor. Ne dersiniz, siz hangi hayvanı görüyorsunuz?