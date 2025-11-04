Ziraat Bankası, Vakıfbank, İNG, Garanti BBVA... 4A, 4B, 4C emeklileri dikkat; 28 bin TL ilave promosyon müjdesi

Kasım 2025 Güncel Emekli Promosyon Rakamları

Milyonlarca emeklinin gözü, Kasım ayında güncellenen banka promosyonlarında! SGK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklileri için bankalar adeta "promosyon savaşı" başlattı. Özellikle özel bankalar, maaşını taşıyan yeni müşterilere ek koşullarla (otomatik fatura, kredi kartı kullanımı vb.) nakit promosyonu ve ek ödülleri birleştirerek 28.000 TL ila 30.000 TL seviyelerinde rekor teklifler sunuyor.

Kasım ayına özel olarak güncellenen kampanya verileri, emeklilere hem yüksek nakit promosyon hem de çeşitli bankacılık ürünlerini kullanma karşılığında cazip ek ödüller sunuyor. Aşağıdaki tabloda, güncel kampanyaların detaylarını görebilirsiniz: