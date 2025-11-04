Kadraj Galeri Kadraj İkon Ziraat Bankası, Vakıfbank, İNG, Garanti BBVA... 4A, 4B, 4C emeklileri dikkat; 28 bin TL ilave promosyon müjdesi

Ziraat Bankası, Vakıfbank, İNG, Garanti BBVA... 4A, 4B, 4C emeklileri dikkat; 28 bin TL ilave promosyon müjdesi

SGK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklileri için banka promosyonlarında Kasım 2025 fırtınası başladı. Bankaların 3 yıllık taahhüt karşılığında sunduğu nakit promosyon ve ek ödül tutarları, bazı özel bankalarda rekor seviyelere ulaşarak 30.000 TL bandını zorluyor. Maaşı yüksek olan emekliler için rekabet kızışırken, kamu bankaları da temel promosyon tutarlarını koruyor. İşte, Kasım ayında emekli maaşını taşıyan veya taahhüdünü yenileyen herkesin bilmesi gereken, banka banka güncel rakamlar ve maksimum kazanç detayları.

Giriş Tarihi: 04.11.2025 08:26
Kasım 2025 Güncel Emekli Promosyon Rakamları

Milyonlarca emeklinin gözü, Kasım ayında güncellenen banka promosyonlarında! SGK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklileri için bankalar adeta "promosyon savaşı" başlattı. Özellikle özel bankalar, maaşını taşıyan yeni müşterilere ek koşullarla (otomatik fatura, kredi kartı kullanımı vb.) nakit promosyonu ve ek ödülleri birleştirerek 28.000 TL ila 30.000 TL seviyelerinde rekor teklifler sunuyor.

Kasım ayına özel olarak güncellenen kampanya verileri, emeklilere hem yüksek nakit promosyon hem de çeşitli bankacılık ürünlerini kullanma karşılığında cazip ek ödüller sunuyor. Aşağıdaki tabloda, güncel kampanyaların detaylarını görebilirsiniz:

Banka Aylık Net Maaş Tutarı (TL) Ek Koşulsuz Nakit Promosyon (3 Yıl) Maks. Toplam Ödül (Ek Koşullu) Kampanya Geçerliliği
ING Bank 20.000 TL ve üzeri 15.000 TL 28.000 TL'ye varan 1 - 30 Kasım 2025

Garanti BBVA (Maaş bandına göre değişir) 15.000 TL'ye kadar 25.000 TL'ye varan (Nakit + Bonus) 1 - 30 Kasım 2025

Ziraat Bankası 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL 12.000 TL (Ek Ödül Yok) Güncel

Halkbank 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL 12.000 TL (Ek Ödül Yok) Güncel