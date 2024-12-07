Beyninizi zorlayacak yeni bir meydan okumayla karşınızdayız. Bu resimde bir civciv gizlenmiş ve onu bulmak için gözlerinizi dikkatlice kullanmanız gerekiyor. İlk bakışta, koyunlar, çiçekler ve kelebekler gibi tekrarlayan öğelerle dolu bir manzara görünse de, gizli civciv bu karmaşanın içinde yer alıyor.