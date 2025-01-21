Zayıflamak isterken kel kalmayın! Saçlarınızı avuç avuç döken diyet: 2-3 ay içinde...
Saç dökülmesi, hem kadınları hem de erkekleri etkileyebilen yaygın bir sorun olup genetik yatkınlıktan hormonal dengesizliklere, stres ve beslenme eksikliklerine kadar pek çok farklı faktörden kaynaklanabilir. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Balevi takvim.com.tr'ye yapmış olduğu özel açıklamalarda saç dökülmesinin nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 21.01.2025 11:54 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 12:17