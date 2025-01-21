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Zayıflamak isterken kel kalmayın! Saçlarınızı avuç avuç döken diyet: 2-3 ay içinde...

Saç dökülmesi, hem kadınları hem de erkekleri etkileyebilen yaygın bir sorun olup genetik yatkınlıktan hormonal dengesizliklere, stres ve beslenme eksikliklerine kadar pek çok farklı faktörden kaynaklanabilir. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Balevi takvim.com.tr'ye yapmış olduğu özel açıklamalarda saç dökülmesinin nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi: 21.01.2025 11:54 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 12:17
Zayıflamak isterken kel kalmayın! Saçlarınızı avuç avuç döken diyet

Saç dökülmesinin çok farklı nedenlere bağlı olarak geliştiğini belirten Prof. Dr. Ali Balevi tanı ve tedavi süreçlerinde dikkat edilmesi gereken unsurları açıkladı. Peki sert diyetler saç kaybına neden olur mu? Hangi minerallerin eksikliği kelliğe yol açar? İşte merak edilen faktörler.

Zayıflamak isterken kel kalmayın! Saçlarınızı avuç avuç döken diyet

SAÇ DÖKÜLMESİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

Prof. Dr. Balevi, saç dökülmesinin çok geniş bir spektruma yayıldığını belirterek, "Burada alansal saç dökülmelerinin olup olmadığı, saç kökünde hasarın olup olmadığı, süresi, hastanın yaşı, cinsiyeti, birçok faktör etkili. Burada bizim önemki olan hassasiyetimiz şu; saç dökülmesinin nedeni olan hastalığa tanı koymak. Mesela bize gelen bir hastada alansal bir saç dökülmesi varsa farklı tanılar düşünüyoruz. Saç köklerinde hasar varsa ise farklı tanılar düşünüyoruz. Dolayısıyla tamamen bireyselleşebilen tedavi takip metotlarımız var." dedi.

Saç dökülmesinin nedenleri ve tedavileri nelerdir?

Zayıflamak isterken kel kalmayın! Saçlarınızı avuç avuç döken diyet

SAÇ DÖKÜLMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Saç dökülmesinin belirtilerinin yoğunluğuna ve tipine göre değiştiğini belirten Balevi, en sık görülen nedenlerden birinin "Telojen effluvium" olduğunu söyledi. "Bazı hastalar, 'Hocam, sanki kemoterapi ilacı içiyormuşum gibi tutam tutam saç geliyor. Her yer, banyoda, lavaboda giderleri tıkayacak seviyede saç dökülmesi olduğunu görüyorum. Çok korkuyorum, kel kalacağım, saçım belki bir daha çıkmayacak.' diye korkarak geliyor.

Zayıflamak isterken kel kalmayın! Saçlarınızı avuç avuç döken diyet

Bunun yanı sıra, 'Hafif saç dökülmem var, etrafta saç görmüyorum ama bir anda saçım seyrekleşmeye başladı.' diyen hasta grubu da mevcut. Hastanın şikayetlerini, saç yoğunluğunun durumunu ve ilgili laboratuvar testlerini değerlendirerek süreci ilerletiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Zayıflamak isterken kel kalmayın! Saçlarınızı avuç avuç döken diyet

HANGİ MİNERALLERİN EKSİKLİĞİ SAÇ DÖKÜLMESİNE YOL AÇAR?

Saç dökülmesinin nedenleri arasında mineral eksikliklerinin önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Balevi, "Özellikle kadınlarda demir eksikliği çok yaygın. Ferritin seviyesi 40'ın altına düştüğünde, saç dökülmesi gözlemlenebiliyor. Bunun yanı sıra çinko, biotin, D vitamini, tiroit hormon bozuklukları ve selenyum eksikliği de tetikleyici faktörler arasında." açıklamasını yaptı.