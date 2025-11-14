Yeni torba yasa geliyor! Kökten sosyal güvenlik reformu yolda: Emekliye 4 puan refah payı, ikramiye artışı, 7200 prim indirimi...
Emekli vatandaşların gelirini doğrudan ve kalıcı olarak artırmayı hedefleyen dev bir reform paketi TBMM'nin kapısında! Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri doğrultusunda hazırlanması beklenen bu 'Yeni Torba Yasa', sadece mevcut emeklileri değil gelecekte emekli olacak milyonları da heyecanlandırdı. Enflasyonun üzerinde bir alım gücü sağlaması planlanan 4 puanlık ek refah payı, bayram ikramiyesinde beklenen büyük zam ve Bağ-Kur'lular için 7200 prim günü indirim müjdesi, paketin zirve maddeleri arasında yer alıyor!
