Yeni torba yasa geliyor! Kökten sosyal güvenlik reformu yolda: Emekliye 4 puan refah payı, ikramiye artışı, 7200 prim indirimi...

Refah payı formülü yeniden masada

Emekliler arasındaki zam farkı, "refah payı" beklentilerini artırdı. Hazine ve Çalışma Bakanlığı kaynaklarına göre, refah payı eklenirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin oranı, memur emeklileriyle eşitlenebilecek.

Örneğin: Yıl sonu enflasyonu %32 olursa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık 6,5 puanlık refah payı verilerek artış oranı %19,6'ya çıkarılabilir. Böylece maaş artışında eşitlik sağlanmış olacak. Ancak bu uygulamanın Ocak ayında Meclis'te görüşülmesi bekleniyor.