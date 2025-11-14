Kadraj Galeri Kadraj İkon Yeni torba yasa geliyor! Kökten sosyal güvenlik reformu yolda: Emekliye 4 puan refah payı, ikramiye artışı, 7200 prim indirimi...

Yeni torba yasa geliyor! Kökten sosyal güvenlik reformu yolda: Emekliye 4 puan refah payı, ikramiye artışı, 7200 prim indirimi...

Emekli vatandaşların gelirini doğrudan ve kalıcı olarak artırmayı hedefleyen dev bir reform paketi TBMM'nin kapısında! Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri doğrultusunda hazırlanması beklenen bu 'Yeni Torba Yasa', sadece mevcut emeklileri değil gelecekte emekli olacak milyonları da heyecanlandırdı. Enflasyonun üzerinde bir alım gücü sağlaması planlanan 4 puanlık ek refah payı, bayram ikramiyesinde beklenen büyük zam ve Bağ-Kur'lular için 7200 prim günü indirim müjdesi, paketin zirve maddeleri arasında yer alıyor!

Sosyal güvenlik sistemini kökten dönüştürecek ve emekli vatandaşların gelirini doğrudan artırmayı hedefleyen kapsamlı bir reform paketi önümüzdeki aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) en sıcak gündem maddesi olmaya hazırlanıyor. Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri doğrultusunda atılacak bu adımlar sadece mevcut emeklileri değil, aynı zamanda gelecekte emekli olacak milyonlarca çalışanı da yakından ilgilendiriyor. Taban aylığın yükseltilmesi bayram ikramiyesine yeni zam, refah payı ve çalışma hayatını yeniden şekillendirecek Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), paketin öne çıkan ana başlıkları arasında yer alıyor.

Yeni maaşlar ne olacak? Emekliye, emekli memura % 12.28 - % 20.5 zam hesabı! SSK, Bağ-Kur'luya refah payı hesabı

Memur emeklisine yüzde 18-20, SSK-Bağ-Kur'a yüzde 13 civarı zam

Merkez Bankası, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini %31 ile %33 aralığında açıkladı. Bu orana göre:

Enflasyon %31'de kalırsa,

→ SSK ve Bağ-Kur emeklileri %12,28 zam alacak.
→ Memur emeklilerinin artışı %18,7 olacak.

Enflasyon %33'e çıkarsa,

→ SSK ve Bağ-Kur zammı %13,99,
→ Memur zammı %20,5 seviyesine ulaşacak.

Enflasyon %32 olursa fark yaklaşık 6,5 puan olacak:

→ SSK ve Bağ-Kur %13,14
→ Memur emeklisi %19,61

Bu tablo, memur emeklilerinin Ocak zammının SSK ve Bağ-Kur'lulardan belirgin biçimde yüksek olacağını ortaya koyuyor.

Refah payı formülü yeniden masada

Emekliler arasındaki zam farkı, "refah payı" beklentilerini artırdı. Hazine ve Çalışma Bakanlığı kaynaklarına göre, refah payı eklenirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin oranı, memur emeklileriyle eşitlenebilecek.

Örneğin: Yıl sonu enflasyonu %32 olursa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık 6,5 puanlık refah payı verilerek artış oranı %19,6'ya çıkarılabilir. Böylece maaş artışında eşitlik sağlanmış olacak. Ancak bu uygulamanın Ocak ayında Meclis'te görüşülmesi bekleniyor.

Geçmişte refah payı nasıl uygulanmıştı?

Refah payı, son olarak Ocak ve Temmuz 2023 ile Ocak 2024 zam dönemlerinde devreye alınmıştı.

2023'te hem memur hem SSK-Bağ-Kur emeklilerine,

2024'te ise sadece SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı verilmişti.

Temmuz 2024'ten itibaren farklar yeniden açıldı.