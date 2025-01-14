Yeni taksitler belli oldu! Ev almak için 1.1 milyon TL çeken bu kadar ödeyecek
2025 yılında ev sahibi olmak isteyenler tarafından makul koşullara sahip konut kredisi seçenekleri araştırılıyor. Bu noktada Akbank, Garanti BBVA, ING, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut kredisi kampanyalarını paylaştılar. Peki, ev salmak için 1.1 milyon TL çeken kullanıcıların geri ödemesi ne kadar olacak? İşte banka banka taksit ve faiz tablosu.
Giriş Tarihi: 14.01.2025 15:59 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:07