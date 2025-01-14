Kadraj Galeri Kadraj İkon Yeni taksitler belli oldu! Ev almak için 1.1 milyon TL çeken bu kadar ödeyecek

Yeni taksitler belli oldu! Ev almak için 1.1 milyon TL çeken bu kadar ödeyecek

2025 yılında ev sahibi olmak isteyenler tarafından makul koşullara sahip konut kredisi seçenekleri araştırılıyor. Bu noktada Akbank, Garanti BBVA, ING, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut kredisi kampanyalarını paylaştılar. Peki, ev salmak için 1.1 milyon TL çeken kullanıcıların geri ödemesi ne kadar olacak? İşte banka banka taksit ve faiz tablosu.

Giriş Tarihi: 14.01.2025 15:59 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:07
Yeni taksitler belli oldu! Ev almak için 1.1 milyon TL çeken bu kadar ödeyecek

Ev almak isteyenler tarafından uygun fiyatlı kredi seçenekleri sorgulanıyor. Bu noktada bankaların konut kredisi yeni taksit tabloları belli oldu. İşte 1.1 milyon TL kredinin 120 ay süreyle geri ödemesi.

Yeni taksitler belli oldu! Ev almak için 1.1 milyon TL çeken bu kadar ödeyecek

Akbank

Faiz Oranı
%2,89

Aylık Taksit
32.866,40 TL

Toplam Ödeme
3.965.228 TL

Yeni taksitler belli oldu! Ev almak için 1.1 milyon TL çeken bu kadar ödeyecek

Garanti BBVA

Faiz Oranı
%2,91

Aylık Taksit
33.068,03 TL

Toplam Ödeme
4.000.518 TL

Yeni taksitler belli oldu! Ev almak için 1.1 milyon TL çeken bu kadar ödeyecek

ING

Faiz Oranı
%3,29

Aylık Taksit
36.949,66 TL

Toplam Ödeme
4.456.219 TL

Yeni taksitler belli oldu! Ev almak için 1.1 milyon TL çeken bu kadar ödeyecek

Halkbank

Faiz Oranı
%3,40

Aylık Taksit
38.089,19 TL

Toplam Ödeme
4.597.777 TL