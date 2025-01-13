🦀Yengeç Dolunayı'ndan etkilenen burçlar hangileri? 14 Ocak Dolunay Akrep, Yay, Aslan, Oğlak burcunu nasıl etkileyecek?
Yeni yılın ilk dolunayı 14 Ocak 2025 tarihinde saat 01:26'da Yengeç burcunun 23°59' derecesinde gerçekleşecek. Yengeç burcundaki bu dolunay özellikle duygusal yoğunluk, ailevi ilişkiler ve içsel güvenlik arayışı gibi temalar etrafında şekillenecek. Burçlara göre etkileri ise oldukça farklı ve kişisel olacak. İşte olası etkiler.
Giriş Tarihi: 13.01.2025 10:08 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 10:08