Kadraj Galeri Kadraj İkon Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 2-3-4 Nisan'da özel bankalar çalışıyor mu?

Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 2-3-4 Nisan'da özel bankalar çalışıyor mu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı tatiline ilişkin yaptığı açıklamayla birlikte kamu çalışanları için 9 günlük tatil kesinleşmişti. 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinin idari izin kapsamına alınması vatandaşların tatil planlarını oluştururken bankaların çalışma düzenini de merak etmelerine neden oldu. Peki bankalar ne zaman açılacak? 2-3-4 Nisan'da özel bankalar çalışıyor mu? İşte merak edilen bilgiler haberimizde.

Giriş Tarihi: 01.04.2025 08:40 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 08:40
Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 2-3-4 Nisan’da özel bankalar çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı tatili süresinin uzatılmasıyla birlikte kamu kurumları ve özel sektörde çalışma saatleri merak konusu oldu. Özellikle bankacılık işlemlerini bayram süresince tamamlamak isteyen vatandaşlar bankaların açık olup olmadığını araştırıyor.

Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 2-3-4 Nisan’da özel bankalar çalışıyor mu?

Kamu ve Özel Bankaların Çalışma Durumu

Bankaların bayram tatili süresince çalışma saatleri kamu ve özel sektör ayrımına göre farklılık gösterebiliyor. Kamu bankalarının 9 gün boyunca kapalı olacağı kesinleşirken özel bankalar ise kendi kurum kararlarına göre hizmet vermeye devam edebilir.

Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 2-3-4 Nisan’da özel bankalar çalışıyor mu?

Kamu Bankaları 9 Gün Kapalı Olacak

Resmi tatil düzenlemelerine göre Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi kamu bankaları Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 9 gün boyunca kapalı olacak. Bu süreçte yalnızca ATM'ler, mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden işlem yapılabilecek. Şube işlemleri ise ancak bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte devam edecek.

Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 2-3-4 Nisan’da özel bankalar çalışıyor mu?

Özel Bankaların Çalışma Durumu Kurum Kararına Bağlı

Özel sektör bankaları için çalışma saatleri bankaların kendi iç politikalarına göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak özel bankaların büyük bir kısmı 2-4 Nisan tarihleri arasında hizmet verebilir.

Çalışma saatleri ise genellikle 09:00-17:00 arasında olacak.

Ancak müşterilerin mağduriyet yaşamaması adına işlem yapmadan önce şubeleri arayarak güncel çalışma saatlerini öğrenmeleri önerilir.

Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 2-3-4 Nisan’da özel bankalar çalışıyor mu?

Bayram Sonrası Bankalar Ne Zaman Açılacak?

Bayram tatili sona erdikten sonra bankalar 9 Nisan Pazartesi günü itibarıyla normal mesai saatlerine dönecek. Yoğunluk yaşanmaması için işlemlerin mobil ya da internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilmesi tavsiye edilir.