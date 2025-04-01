Kamu Bankaları 9 Gün Kapalı Olacak

Resmi tatil düzenlemelerine göre Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi kamu bankaları Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 9 gün boyunca kapalı olacak. Bu süreçte yalnızca ATM'ler, mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden işlem yapılabilecek. Şube işlemleri ise ancak bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte devam edecek.