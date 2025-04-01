Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 2-3-4 Nisan'da özel bankalar çalışıyor mu?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı tatiline ilişkin yaptığı açıklamayla birlikte kamu çalışanları için 9 günlük tatil kesinleşmişti. 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinin idari izin kapsamına alınması vatandaşların tatil planlarını oluştururken bankaların çalışma düzenini de merak etmelerine neden oldu. Peki bankalar ne zaman açılacak? 2-3-4 Nisan'da özel bankalar çalışıyor mu? İşte merak edilen bilgiler haberimizde.
Giriş Tarihi: 01.04.2025 08:40
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 08:40