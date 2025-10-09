Kadraj Galeri Kadraj İkon Valilik ve Meteoroloji'den sağanak alarmı: 10 ilde sarı kod verildi! Fırtına o saatlerde kuvvetlenecek! İstanbul'da riskli ilçeler hangileri?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini duyurdu. Yapılan son değerlendirmelere göre 10 il için 'sarı' kodlu uyarı verilirken vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. İstanbul Valiliği, olası olumsuzluklara karşı vatandaşları uyararak, riskli ilçeleri paylaştı. Valilik açıklamasında, 'Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı dikkatli olunmalı' ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Ancak bu tablo uzun sürmeyecek. Hafta sonuna doğru havada belirgin bir iyileşme bekleniyor.

10 İÇİN 'SARI' KODLU METEOROLOJİK UYARI

Meteoroloji'den İstanbul, Kocaeli, Artvin, Bartın, Giresun, Rize, Sakarya, Trabzon, Zonguldak ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün İstanbul'un Şile, Beykoz ilçeleri, Kocaeli il geneli ve Sakarya illinin kuzeyinde(Kaynarca, Karasu, Kocaali) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar beklenmektedir" denildi.

Açıklamada, "Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İçişleri Bakanlığı bazı illerde beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, bugün, İstanbul'un Şile ve Beykoz ilçeleri, Kocaeli çevreleri, Sakarya ve Düzce illerinin kuzeyi ile öğleden sonra Bartın'da yerel kuvvetli, Zonguldak'ta yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.