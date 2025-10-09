Valilik ve Meteoroloji'den sağanak alarmı: 10 ilde sarı kod verildi! Fırtına o saatlerde kuvvetlenecek! İstanbul'da riskli ilçeler hangileri?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini duyurdu. Yapılan son değerlendirmelere göre 10 il için 'sarı' kodlu uyarı verilirken vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. İstanbul Valiliği, olası olumsuzluklara karşı vatandaşları uyararak, riskli ilçeleri paylaştı. Valilik açıklamasında, 'Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı dikkatli olunmalı' ifadelerine yer verildi.
Giriş Tarihi: 09.10.2025 07:13