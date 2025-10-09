Valilik ve Meteoroloji'den sağanak alarmı: 10 ilde sarı kod verildi! Fırtına o saatlerde kuvvetlenecek! İstanbul'da riskli ilçeler hangileri?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İçişleri Bakanlığı bazı illerde beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, bugün, İstanbul'un Şile ve Beykoz ilçeleri, Kocaeli çevreleri, Sakarya ve Düzce illerinin kuzeyi ile öğleden sonra Bartın'da yerel kuvvetli, Zonguldak'ta yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.