Uzmanlara göre otizmin altı nedeni ortaya çıktı

📌 Otizm Teşhislerinde Büyük Artış

Otizm, insanların sosyal ipuçlarını anlamasını veya kendilerini ifade etmesini zorlaştıran, yaşam boyu süren bir gelişimsel bozukluk olarak tanımlanıyor. Çocuk Psikolojisi ve Psikiyatrisi Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmaya göre, son 20 yılda otizm tanısı alan kişi sayısı yaklaşık %800 arttı. Bugün dünyada her 100 kişiden biri bu tanıyla yaşıyor.

Uzmanların bir kısmı bu artışı farkındalık ve gelişen klinik tanı yöntemleriyle açıklarken, bazı araştırmacılar çevresel faktörlerin de önemli rol oynadığını belirtiyor.