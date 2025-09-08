Kadraj Galeri Kadraj İkon Uzmanlara göre otizmin altı nedeni ortaya çıktı

Uzmanlara göre otizmin altı nedeni ortaya çıktı

Her 100 kişiden birinde görülen otizm, dünya çapında hızla artıyor. Peki uzmanlara göre bu artışın sebepleri neler? İşte en çok öne çıkan altı faktör...

Giriş Tarihi: 08.09.2025 19:12
Uzmanlara göre otizmin altı nedeni ortaya çıktı

Otizm tanılarındaki hızlı artış hem ailelerde hem de tıp dünyasında endişe yaratıyor. Bir zamanlar nadir görülen bu gelişimsel farklılık, artık her 100 kişiden birini etkiliyor. Bilim insanları genetik faktörlerin yanı sıra çevresel etkilerin de rol oynayabileceğini belirtiyor.

Uzmanlara göre otizmin altı nedeni ortaya çıktı

📌 Otizm Teşhislerinde Büyük Artış

Otizm, insanların sosyal ipuçlarını anlamasını veya kendilerini ifade etmesini zorlaştıran, yaşam boyu süren bir gelişimsel bozukluk olarak tanımlanıyor. Çocuk Psikolojisi ve Psikiyatrisi Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmaya göre, son 20 yılda otizm tanısı alan kişi sayısı yaklaşık %800 arttı. Bugün dünyada her 100 kişiden biri bu tanıyla yaşıyor.

Uzmanların bir kısmı bu artışı farkındalık ve gelişen klinik tanı yöntemleriyle açıklarken, bazı araştırmacılar çevresel faktörlerin de önemli rol oynadığını belirtiyor.

Uzmanlara göre otizmin altı nedeni ortaya çıktı

1️⃣ Diyabet Riski ve Hamilelikteki Etkisi

Araştırmalar, gebelik diyabeti yaşayan kadınların çocuklarında otizm görülme riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Cambridge Üniversitesi'nden Prof. Sir Simon Baron-Cohen, hamilelikte fazla kilo alımının hormon seviyelerini değiştirdiğini ve bunun da beyin gelişimini etkileyebileceğini ifade ediyor.

2025 başında The Lancet'te yayımlanan kapsamlı analiz, anne diyabetine maruz kalan çocukların otizm tanısı alma olasılığının %25 daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlara göre otizmin altı nedeni ortaya çıktı

2️⃣ Hava Kirliliği Tehlikesi

2024 yılında BMJ'de yayımlanan bilimsel incelemeler, anne karnındaki bebeklerin veya küçük çocukların soluduğu hava kirliliği parçacıklarının beyin gelişimini olumsuz etkileyebileceğini ortaya koydu.

Imperial College London'dan Prof. Frank Kelly, yoğun trafikli bölgelerde yaşayan ailelere pencereleri yoğun saatlerde açmamalarını ve çocuklarıyla kalabalık yollar yerine sakin güzergahları tercih etmelerini öneriyor.

Uzmanlara göre otizmin altı nedeni ortaya çıktı

3️⃣ İleri Yaşta Ebeveynlik

Geniş çaplı araştırmalar, 50 yaş üstü babaların otizmli çocuk sahibi olma riskinin 20'li yaşlardaki babalara göre %66 daha yüksek olduğunu, 40'lı yaşlardaki annelerde ise riskin %15 arttığını gösteriyor.

Bilim insanlarına göre, bu durum babalarda genetik etkilerle, annelerde ise yaşla birlikte değişen hormonal dengelerle açıklanıyor.