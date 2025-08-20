Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik MEBBİS başvuru ekranı 2025 || Uzman ve başöğretmenlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz doğrultusunda, öğretmenlerin kariyer yolculuğunda önemli bir adım olan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları bugün itibarıyla başladı. Öğretmenlerin en çok merak ettiği başvuru süreci, şartlar ve tarihler belli oldu.