Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik MEBBİS başvuru ekranı 2025 || Uzman ve başöğretmenlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan "Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" kapsamında öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine yönelik iş ve işlemler netleşti. Kılavuzda yer alan bilgilere göre Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik başvuruları bugün itibarıyla başladı. Peki uzman ve başöğretmenlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 20.08.2025 13:14