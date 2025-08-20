Kadraj Galeri Kadraj İkon Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik MEBBİS başvuru ekranı 2025 || Uzman ve başöğretmenlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik MEBBİS başvuru ekranı 2025 || Uzman ve başöğretmenlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan "Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" kapsamında öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine yönelik iş ve işlemler netleşti. Kılavuzda yer alan bilgilere göre Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik başvuruları bugün itibarıyla başladı. Peki uzman ve başöğretmenlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 20.08.2025 13:14
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik MEBBİS başvuru ekranı 2025 || Uzman ve başöğretmenlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz doğrultusunda, öğretmenlerin kariyer yolculuğunda önemli bir adım olan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları bugün itibarıyla başladı. Öğretmenlerin en çok merak ettiği başvuru süreci, şartlar ve tarihler belli oldu.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik MEBBİS başvuru ekranı 2025 || Uzman ve başöğretmenlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Başvurular MEBBİS Üzerinden Alınıyor

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için başvuru süreci, 20 Ağustos 2025 - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğretmenler başvurularını yalnızca MEBBİS sistemi (https://mebbis.meb.gov.tr) üzerinden yapabilecek.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik MEBBİS başvuru ekranı 2025 || Uzman ve başöğretmenlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Başvurularını zamanında yapamayanlar için ise ek bir hak tanındı. Buna göre, 3 - 7 Kasım 2025 tarihleri arasında ek başvuru süreci açılacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik MEBBİS başvuru ekranı 2025 || Uzman ve başöğretmenlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Eğitimler ÖBA Üzerinden Verilecek

Başvurusu il değerlendirme komisyonları tarafından onaylanan öğretmenler, eğitimlerini Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) – www.oba.gov.tr üzerinden çevrim içi olarak alacak. Eğitim programı 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren başlayacak.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik MEBBİS başvuru ekranı 2025 || Uzman ve başöğretmenlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Eğitimleri başarıyla tamamlayan öğretmenler, gerekli şartları sağladıkları tarih itibarıyla sertifikalarını alacak.