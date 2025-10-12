Kadraj Galeri Kadraj İkon Uçakta düşündüğünüzden çok daha sık yaşanıyor! Uzmanlar 4 korkunç arızayı açıkladı

Uçak yolculukları çoğu zaman güvenli kabul edilse de, uzmanlara göre gökyüzünde düşündüğünüzden çok daha fazla teknik sorun yaşanıyor.

Giriş Tarihi: 12.10.2025 18:46
Avustralya'daki Griffith Üniversitesi'nden havacılık öğretim görevlisi Dr. Guido Carim Junior, "motor arızası, iniş takımı sorunu, basınç kaybı ve kontrol hatası" gibi dört kritik arızanın aslında uçuşların doğal bir parçası olduğunu açıkladı. Bu arızalar, çoğu zaman yolcuların fark etmediği şekilde pilotlar tarafından yönetiliyor.

✈️ 1. MOTOR ARIZALARI

Ticari uçaklarda genellikle iki motor bulunur ve bu motorlar uçağa itme gücü sağlar. Her iki motorun aynı anda arızalanması çok nadir olsa da, tek motorla uçuşun güvenli biçimde devam edebileceği biliniyor.
Dr. Junior, "Pilotlar uyarı sistemleri sayesinde hangi motorun etkilendiğini tespit eder ve kontrol listesindeki adımları uygular" diyor. Bu adımlar genellikle arızalı motoru kapatmayı, uygun bir irtifaya inmeyi ve gerekiyorsa kalkış havaalanına dönmeyi içeriyor.

Motor arızalarının başlıca nedenleri arasında kuş çarpması, volkanik kül, yakıt sızıntısı veya tükenmesi, buzlanma ve mekanik arızalar yer alıyor.
2009'daki ünlü "Hudson Nehri Mucizesi" bu tür bir olayın en iyi örneği. US Airways uçağı, kuş çarpması sonucu iki motorunu birden kaybetmişti. Pilot Chesley "Sully" Sullenberger, uçağı Hudson Nehri'ne indirerek 155 kişinin hayatını kurtardı.

🛬 2. İNİŞ TAKIMI VE FREN SORUNLARI

İniş takımları, uçuş sırasında gövdeye çekilen ve sadece iniş öncesinde açılan tekerlek sistemleridir. Bazen bu sistemler doğru şekilde açılmaz veya frenlerde hidrolik arıza meydana gelebilir.
Bu durumda pilotlar, gövde üstü inişe hazırlanmak için yolculara "çarpışmaya hazır olun" talimatı verebilir.

Frenlerin devre dışı kaldığı durumlarda ise ters itme sistemi kullanılır. Örneğin, Qantas Havayolları'na ait bir uçak, Aralık 2024'te iniş takımlarındaki sorun nedeniyle Brisbane'e geri dönmek zorunda kalmıştı. Uçak güvenli bir şekilde indi, ancak yolculara "baş aşağı pozisyonda kalın" uyarısı yapılmıştı.

💨 3. BASINÇ KAYBI

Uçaklar genellikle 36.000 feet yükseklikte, oksijenin az olduğu bölgelerde uçar. Bu nedenle kabinler suni olarak basınçlandırılır. Ancak zaman zaman kapı, pencere veya gövde hasarları nedeniyle basınç kaybı yaşanabilir.

Dr. Junior'a göre bu durum, "oksijen maskelerinin düşmesine ve acil inişlere yol açabilir."
2024 yılında Alaska Havayolları'na ait 1282 sefer sayılı uçuşta, kalkıştan kısa süre sonra uçağın bir kapısı yerinden çıkmış, kabinde ani basınç kaybı oluşmuştu. Olay sırasında uçak henüz 16.000 feet'teydi; daha yüksek irtifada olsaydı, yolcular saniyeler içinde bilincini kaybedebilirdi.