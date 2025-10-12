Uçakta düşündüğünüzden çok daha sık yaşanıyor! Uzmanlar 4 korkunç arızayı açıkladı

Uçak yolculukları çoğu zaman güvenli kabul edilse de, uzmanlara göre gökyüzünde düşündüğünüzden çok daha fazla teknik sorun yaşanıyor. Avustralya'daki Griffith Üniversitesi'nden havacılık öğretim görevlisi Dr. Guido Carim Junior, 'motor arızası, iniş takımı sorunu, basınç kaybı ve kontrol hatası' gibi dört kritik arızanın aslında uçuşların doğal bir parçası olduğunu açıkladı. Bu arızalar, çoğu zaman yolcuların fark etmediği şekilde pilotlar tarafından yönetiliyor. ✈️ 1. MOTOR ARIZALARI Ticari uçaklarda genellikle iki motor bulunur ve bu motorlar uçağa itme gücü sağlar. Her iki motorun aynı anda arızalanması çok nadir olsa da, tek motorla uçuşun güvenli biçimde devam edebileceği biliniyor. 🛬 2. İNİŞ TAKIMI VE FREN SORUNLARI İniş takımları, uçuş sırasında gövdeye çekilen ve sadece iniş öncesinde açılan tekerlek sistemleridir. Bazen bu sistemler doğru şekilde açılmaz veya frenlerde hidrolik arıza meydana gelebilir. 💨 3. BASINÇ KAYBI Uçaklar genellikle 36.000 feet yükseklikte, oksijenin az olduğu bölgelerde uçar. Bu nedenle kabinler suni olarak basınçlandırılır. Ancak zaman zaman kapı, pencere veya gövde hasarları nedeniyle basınç kaybı yaşanabilir. Dr. Junior'a göre bu durum, 'oksijen maskelerinin düşmesine ve acil inişlere yol açabilir.' 🧭 4. UÇUŞ KONTROL ARIZALARI Uçakların yönünü ve dengesini kontrol eden sistemler arasında kanatçıklar, dümen ve flaplar bulunur. Bunlar elektrikli veya hidrolik sistemlerle çalışır.