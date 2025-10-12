Uçakta düşündüğünüzden çok daha sık yaşanıyor! Uzmanlar 4 korkunç arızayı açıkladı

✈️ 1. MOTOR ARIZALARI

Ticari uçaklarda genellikle iki motor bulunur ve bu motorlar uçağa itme gücü sağlar. Her iki motorun aynı anda arızalanması çok nadir olsa da, tek motorla uçuşun güvenli biçimde devam edebileceği biliniyor.

Dr. Junior, "Pilotlar uyarı sistemleri sayesinde hangi motorun etkilendiğini tespit eder ve kontrol listesindeki adımları uygular" diyor. Bu adımlar genellikle arızalı motoru kapatmayı, uygun bir irtifaya inmeyi ve gerekiyorsa kalkış havaalanına dönmeyi içeriyor.

Motor arızalarının başlıca nedenleri arasında kuş çarpması, volkanik kül, yakıt sızıntısı veya tükenmesi, buzlanma ve mekanik arızalar yer alıyor.

2009'daki ünlü "Hudson Nehri Mucizesi" bu tür bir olayın en iyi örneği. US Airways uçağı, kuş çarpması sonucu iki motorunu birden kaybetmişti. Pilot Chesley "Sully" Sullenberger, uçağı Hudson Nehri'ne indirerek 155 kişinin hayatını kurtardı.