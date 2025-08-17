Kadraj Galeri Kadraj İkon TUS/2. DÖNEM SORU VE CEVAP ANAHTARI 2025: TUS/2 A-B-C-D soru kitapçığı PDF indir: Anatomi, Fizyoloji, Biyokimya...

TUS/2. DÖNEM SORU VE CEVAP ANAHTARI 2025: TUS/2 A-B-C-D soru kitapçığı PDF indir: Anatomi, Fizyoloji, Biyokimya...

Tıp alanında kariyer yapmak isteyen adayların merakla beklediği TUS soru ve cevap anahtarı kitapçıkları, ÖSYM tarafından 17 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından erişime açılacak. 2025-TUS 2. Dönem ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınavı kapsamında adaylar sınavda yer alan soruların ve cevap anahtarlarının PDF formatında görüntüleyebilecek.

Giriş Tarihi: 17.08.2025 11:45
TUS/2. DÖNEM SORU VE CEVAP ANAHTARI 2025: TUS/2 A-B-C-D soru kitapçığı PDF indir: Anatomi, Fizyoloji, Biyokimya...

Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) hazırlanan doktor adayları için heyecan dorukta. 17 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşen 2025-TUS 2. Dönem sınavının ardından ÖSYM, adayların soruları ve cevap anahtarlarını inceleyebilmesi için PDF ekranını erişime açıyor.

TUS/2. DÖNEM SORU VE CEVAP ANAHTARI 2025: TUS/2 A-B-C-D soru kitapçığı PDF indir: Anatomi, Fizyoloji, Biyokimya...

Sınav Soruları Nasıl Görüntülenir?

Sınava katılan adaylar Temel Soru Kitapçığı diziliminde yer alan tüm sorulara ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

TUS/2. DÖNEM SORU VE CEVAP ANAHTARI 2025: TUS/2 A-B-C-D soru kitapçığı PDF indir: Anatomi, Fizyoloji, Biyokimya...

Bunun için adayların T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifrelerini kullanmaları yeterli olacak. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresinden sınav sorularına erişebilecek.

TUS/2. DÖNEM SORU VE CEVAP ANAHTARI 2025: TUS/2 A-B-C-D soru kitapçığı PDF indir: Anatomi, Fizyoloji, Biyokimya...

TUS Soru ve Cevap Anahtarı Ne Zaman Yayımlanacak?

2025-TUS 2. Dönem ve 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavlarına ait Temel Soru Kitapçıkları ile cevap anahtarlarının bir kısmı bu akşam saatlerinde yayımlanabilir

TUS/2. DÖNEM SORU VE CEVAP ANAHTARI 2025: TUS/2 A-B-C-D soru kitapçığı PDF indir: Anatomi, Fizyoloji, Biyokimya...

Böylece adaylar, sınav performanslarını hemen kontrol etme şansına sahip olacak.