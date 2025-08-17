TUS/2. DÖNEM SORU VE CEVAP ANAHTARI 2025: TUS/2 A-B-C-D soru kitapçığı PDF indir: Anatomi, Fizyoloji, Biyokimya...
Tıp alanında kariyer yapmak isteyen adayların merakla beklediği TUS soru ve cevap anahtarı kitapçıkları, ÖSYM tarafından 17 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından erişime açılacak. 2025-TUS 2. Dönem ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınavı kapsamında adaylar sınavda yer alan soruların ve cevap anahtarlarının PDF formatında görüntüleyebilecek.
Giriş Tarihi: 17.08.2025 11:45