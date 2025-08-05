Türkşeker mülakat tarihleri 2025: Sözlü sınav nerede ve saat kaçta yapılacak? Türkşeker görevde yükselme sınav süreci
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'de görev yapan personelin kariyerinde yeni bir sayfa açacak görevde yükselme süreci hızla devam ediyor. 2025 yılı için yapılan yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, sözlü sınav tarihleri de netleşti. Peki, Türkşeker mülakatları ne zaman? Sözlü sınav nerede ve saat kaçta gerçekleştirilecek? Tüm detaylarıyla görevde yükselme sınav takvimi haberimizde.
Giriş Tarihi: 05.08.2025 11:46