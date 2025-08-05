Kadraj Galeri Kadraj İkon Türkşeker mülakat tarihleri 2025: Sözlü sınav nerede ve saat kaçta yapılacak? Türkşeker görevde yükselme sınav süreci

Türkşeker mülakat tarihleri 2025: Sözlü sınav nerede ve saat kaçta yapılacak? Türkşeker görevde yükselme sınav süreci

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'de görev yapan personelin kariyerinde yeni bir sayfa açacak görevde yükselme süreci hızla devam ediyor. 2025 yılı için yapılan yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, sözlü sınav tarihleri de netleşti. Peki, Türkşeker mülakatları ne zaman? Sözlü sınav nerede ve saat kaçta gerçekleştirilecek? Tüm detaylarıyla görevde yükselme sınav takvimi haberimizde.

Giriş Tarihi: 05.08.2025 11:46
Türkşeker mülakat tarihleri 2025: Sözlü sınav nerede ve saat kaçta yapılacak? Türkşeker görevde yükselme sınav süreci

Türkiye Şeker Fabrikaları çalışanları için kritik öneme sahip yazılı sınav 17 Temmuz 2025 tarihinde yapıldı. Sınav sonrası, 18-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında adaylar yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvurularını iletti. Tüm başvurular titizlikle incelendi ve kesin sonuçlar resmi internet sitesi üzerinden adaylarla paylaşıldı.

Türkşeker mülakat tarihleri 2025: Sözlü sınav nerede ve saat kaçta yapılacak? Türkşeker görevde yükselme sınav süreci

Türkşeker Sözlü Sınavı Tarihi ve Yeri Nedir?
Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olan personel, sözlü sınava davet edildi. Sözlü sınav, 7 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10:00'da, Türkşeker Genel Müdürlüğü'nün 3. kat toplantı salonunda yapılacak.

Türkşeker mülakat tarihleri 2025: Sözlü sınav nerede ve saat kaçta yapılacak? Türkşeker görevde yükselme sınav süreci

Sınava katılacak adayların sınav saatinden önce hazır bulunmaları zorunlu.

Türkşeker mülakat tarihleri 2025: Sözlü sınav nerede ve saat kaçta yapılacak? Türkşeker görevde yükselme sınav süreci

Sözlü Sınav Yerinde ve Saatinde Değişiklik Olabilir mi?

Sınav tarih ve yeri ile ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda, Türkşeker'in resmi internet adresi www.turkseker.gov.tr üzerinden duyuru yapılacaktır. Adayların güncel bilgileri yakından takip etmeleri önem taşıyor.

Türkşeker mülakat tarihleri 2025: Sözlü sınav nerede ve saat kaçta yapılacak? Türkşeker görevde yükselme sınav süreci

Türkşeker Görevde Yükselme Yönetmeliği Hakkında Kısa Bilgi
30 Aralık 2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" esas alınarak yürütülen sınav süreci, şirket personelinin kariyer basamaklarını sağlam adımlarla çıkmasını sağlıyor.