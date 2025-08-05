Türkşeker mülakat tarihleri 2025: Sözlü sınav nerede ve saat kaçta yapılacak? Türkşeker görevde yükselme sınav süreci

Sözlü Sınav Yerinde ve Saatinde Değişiklik Olabilir mi?

Sınav tarih ve yeri ile ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda, Türkşeker'in resmi internet adresi www.turkseker.gov.tr üzerinden duyuru yapılacaktır. Adayların güncel bilgileri yakından takip etmeleri önem taşıyor.