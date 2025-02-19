Türkiye’nin en yaşlı şehirleri belli oldu; TÜİK verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını açıkladı ve yaşlı nüfus oranı en yüksek şehirler belli oldu. Açıklanan verilere göre, bazı illerde 65 yaş ve üzeri bireylerin toplam nüfusa oranı dikkat çekici seviyelere ulaştı.
TÜRKİYE'NİN EN YAŞLI 12 ŞEHRİ
Açıklanan verilere göre, Türkiye'nin en yaşlı şehirleri ve yaşlı nüfus oranları şu şekilde sıralandı:
|Sıra
|Şehir
|Yaşlı Nüfus Oranı (65 yaş ve üzeri)
|1️⃣
|Sinop
|%20
|2️⃣
|Kastamonu
|%20
|3️⃣
|Giresun
|%19
|4️⃣
|Artvin
|%18
|5️⃣
|Çankırı
|%18
|6️⃣
|Balıkesir
|%17
|7️⃣
|Çorum
|%17
|8️⃣
|Tunceli
|%17
|9️⃣
|Edirne
|%17
|🔟
|Çanakkale
|%17
Özellikle Sinop ve Kastamonu, %20'lik yaşlı nüfus oranıyla listenin en başında yer aldı. Karadeniz Bölgesi'nde yer alan bu iller, genç nüfusun büyük şehirlere göç etmesiyle birlikte yaşlı nüfusun yoğunlaştığı bölgeler arasında bulunuyor.