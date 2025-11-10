Kadraj Galeri Kadraj İkon TOKİ'den 18-30 yaş arası gençlere kritik uyarı: ANNE-BABANIN EVİ BAŞVURUYA ENGEL Mİ?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde, geleceğin ev sahipleri olan gençlere ayrılan %20'lik kontenjan büyük ilgi görüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan gelen son dakika açıklaması on binlerce genci yakından ilgilendiriyor. 18-30 yaş kategorisindeki gençlerin başvurusu için sadece kendi üzerlerinde değil, ailelerinin konut durumu da incelenecek! İşte genç kontenjanı için netleşen başvuru şartları ve o kritik 'anne-baba' detayı!

Giriş Tarihi: 10.11.2025 09:00
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, toplam konut sayısının %20'si (100.000 konut), 18-30 yaş aralığındaki gençlere tahsis edildi. Bu dev kontenjan, ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca genci harekete geçirdi. Başvuruların başladığı 10 Kasım 2025 itibarıyla en çok merak edilen ve kafaları karıştıran soruya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından netlik getirildi. Bakan Kurum'un açıklamasına göre, sosyal konut fırsatının gerçekten ihtiyaç sahibi olan ve ailesi tarafından konut desteği alamayan gençlere ulaşması hedefleniyor. Bu amaçla 30 yaş altı genç kategorisinde, başvuru sahibinin üzerindeki tapu şartına ek olarak ailenin konut durumu da incelenecek.

Bakan Kurum'dan Kritik Uyarı: "Anne-Baba Evi Olan Gençler Başvuru Yapamaz!"

Bakan Kurum, gençlere ayrılan %20'lik kontenjanla ilgili yaptığı açıklamada, projeye kimlerin başvurup kimlerin başvuramayacağını net bir dille ifade etti. Kurum, özellikle 18-30 yaş aralığındaki gençlerin durumuna dikkat çekerek, bu yaş grubundaki adayların başvurusunu direkt olarak etkileyecek bir şartı vurguladı.

Bakan Kurum'un Açıklaması: "18-30 yaş arası gençlerimiz, anne babası üzerine kayıtlı bir gayrimenkul varsa başvuru yapamazlar. 30 yaşından sonraki vatandaşlarımız artık başvuru yapabiliyorlar; anneleri babaları üzerinde gayrimenkul olsa bile. 18-30 yaş arası gençleri 'genç kategorisinde' değerlendiriyoruz. Bu nedenle bu yaş grubundaki başvurularda anne veya babanın üzerine kayıtlı bir ev olup olmadığına bakıyoruz."

Bu açıklama, projenin "gerçek ihtiyaç sahiplerine" ulaşma hedefini bir kez daha gözler önüne seriyor. Devlet, gençlerin konut edinme sürecine destek olurken, bu imkânın ailesi hâlihazırda ev sahibi olan ve ekonomik olarak daha avantajlı konumdaki gençlere değil, gerçekten ilk kez ev sahibi olacak ve ailesi de konut sahibi olmayan gençlere öncelik vermeyi amaçlıyor.

18-30 Yaş Arası TOKİ Genç Başvuru Şartları Nelerdir?

Genç kategorisinden başvuruda bulunacak 18-30 yaş aralığındaki vatandaşların, kontenjandan yararlanabilmek için karşılaması gereken temel şartlar, Bakanlık tarafından detaylıca belirlenmiş durumda. İşte, gençlerin 'ilk evi'ne kavuşma yolunda dikkat etmesi gereken kritik şartlar:

Şart Başlığı Detaylı Açıklama
Yaş Sınırı 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını geçmemiş olmak. (Yaklaşık olarak 10/11/1995 tarihinden sonra doğanlar)
Vatandaşlık ve Süre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olmak.