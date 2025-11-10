TOKİ’den 18-30 yaş arası gençlere kritik uyarı: ANNE-BABANIN EVİ BAŞVURUYA ENGEL Mİ?

Genç kategorisinden başvuruda bulunacak 18-30 yaş aralığındaki vatandaşların, kontenjandan yararlanabilmek için karşılaması gereken temel şartlar, Bakanlık tarafından detaylıca belirlenmiş durumda. İşte, gençlerin 'ilk evi'ne kavuşma yolunda dikkat etmesi gereken kritik şartlar:
|Şart Başlığı
|Detaylı Açıklama
|Yaş Sınırı
|18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını geçmemiş olmak. (Yaklaşık olarak 10/11/1995 tarihinden sonra doğanlar)
|Vatandaşlık ve Süre
|Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olmak.