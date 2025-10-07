TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası son başvuru tarihi 2025: TOKİ indirim kampanyası ne zaman sona erecek, kimler katılım sağlayabilir?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut ve iş yeri sahipleri için önemli bir indirim kampanyası başlattı. Borcunu peşin ödemek isteyenler için yüzde 25'e varan indirim fırsatı sunulurken, kısmi borç kapatmada da indirim uygulanıyor. Peki TOKİ %25 indirim kampanyası için son başvuru tarihi ne zaman? İşte merak edilenler.
