Kadraj Galeri Kadraj İkon TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası son başvuru tarihi 2025: TOKİ indirim kampanyası ne zaman sona erecek, kimler katılım sağlayabilir?

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası son başvuru tarihi 2025: TOKİ indirim kampanyası ne zaman sona erecek, kimler katılım sağlayabilir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut ve iş yeri sahipleri için önemli bir indirim kampanyası başlattı. Borcunu peşin ödemek isteyenler için yüzde 25'e varan indirim fırsatı sunulurken, kısmi borç kapatmada da indirim uygulanıyor. Peki TOKİ %25 indirim kampanyası için son başvuru tarihi ne zaman? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 07.10.2025 13:35
TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası son başvuru tarihi 2025: TOKİ indirim kampanyası ne zaman sona erecek, kimler katılım sağlayabilir?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ev ve iş yeri sahipleri için yılın en kapsamlı indirim kampanyasını başlattı. Borcunu erken kapatmak isteyen vatandaşlara yüzde 25'e varan indirim imkanı sunulurken kısmi borç ödemelerinde de avantaj sağlanıyor.

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası son başvuru tarihi 2025: TOKİ indirim kampanyası ne zaman sona erecek, kimler katılım sağlayabilir?

Kampanyadan Kimler Yararlanabilecek?

İndirim kampanyası, 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar satışı tamamlanmış ve taksit ödemeleri yine bu tarihe kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcılarını kapsıyor.

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası son başvuru tarihi 2025: TOKİ indirim kampanyası ne zaman sona erecek, kimler katılım sağlayabilir?

Ancak taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan borçlular kampanyadan yararlanamıyor.

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası son başvuru tarihi 2025: TOKİ indirim kampanyası ne zaman sona erecek, kimler katılım sağlayabilir?

Başvuru sahiplerinin, indirimden faydalanabilmesi için başvuru tarihinde ilgili aya ait taksit ödemelerini yapmış olması ve geriye dönük taksit ya da emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranıyor.

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası son başvuru tarihi 2025: TOKİ indirim kampanyası ne zaman sona erecek, kimler katılım sağlayabilir?

22 Eylül'de başlayan kampanyaya başvurular için son gün 17 Ekim olarak açıklandı.