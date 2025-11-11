Kadraj Galeri Kadraj İkon TOKİ e-devlet 5.000 TL ücreti hangi bankaya yatacak? T.C kimlik no sonu 6 olanlar bugün (13 kasım) başvuruyor! İşte peşinat ve iade detayları

TOKİ e-devlet 5.000 TL ücreti hangi bankaya yatacak? T.C kimlik no sonu 6 olanlar bugün (13 kasım) başvuruyor! İşte peşinat ve iade detayları

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'Yüzyılın Konut Projesi'nde e-Devlet başvuruları T.C. Kimlik Numarasının son hanesi '6' olanlar için bugün (13 Kasım) açıldı. Başvurusunu tamamlayanların 5.000 TL'lik ücreti hangi bankaya yatıracağı netleşti. %10 peşinatın ne zaman ödeneceği ve kurada çıkmazsa 5.000 TL iade sürecinin nasıl işleyeceği de belli oldu. Peki TOKİ e-devlet 5.000 TL ücreti hangi bankaya yatacak? İşte peşinat ve iade detayları

Giriş Tarihi: 11.11.2025 09:11 Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 10:13
TOKİ e-devlet 5.000 TL ücreti hangi bankaya yatacak? T.C kimlik no sonu 6 olanlar bugün 13 kasım başvuruyor! İşte peşinat ve iade detayları

Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca vatandaşı ev sahibi yapmayı hedefleyen ve "Yüzyılın Konut Projesi" olarak adlandırılan 500 bin konutluk dev sosyal konut hamlesinde başvuru maratonu tüm hızıyla sürüyor. 10 Kasım'da başlayan ve 19 Aralık 2025'e kadar devam edecek olan başvurular, T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre e-Devlet kapısı üzerinden alınıyor.

Başvuru takvimine göre, 11 Kasım'da son hanesi '2', 12 Kasım'da '4' olan vatandaşların ardından, bugün (13 Kasım 2025 Perşembe) T.C. Kimlik Numarasının son hanesi '6' olan vatandaşlar için e-Devlet başvuru ekranı açıldı. Yoğunluk yaşanmaması adına kademeli olarak alınan başvurular, 14 Kasım'da '8' ve 15 Kasım'da '0' olanlar için devam edecek.

TOKİ e-devlet 5.000 TL ücreti hangi bankaya yatacak? T.C kimlik no sonu 6 olanlar bugün 13 kasım başvuruyor! İşte peşinat ve iade detayları

En Kritik Soru: 5.000 TL Başvuru Ücreti Hangi Bankaya, Nasıl Yatacak?

Vatandaşların aklındaki ilk soru 5.000 TL'lik başvuru ücreti. Bu ücret, projenin ciddiyetini sağlamak ve gerçek ihtiyaç sahiplerinin başvurmasını teşvik etmek amacıyla talep ediliyor.

TOKİ e-devlet 5.000 TL ücreti hangi bankaya yatacak? T.C kimlik no sonu 6 olanlar bugün 13 kasım başvuruyor! İşte peşinat ve iade detayları

Ödeme Yöntemi Şöyle İşliyor:

Başvuru e-Devlet üzerinden (T.C. Kimlik No ve şifre ile) "Konut / İş Yeri Başvurusu" ekranından yapılır.

Tüm adımlar (il, ilçe, kategori, kişisel bilgiler) eksiksiz doldurulur.

Başvuru formunu onayladığınız son aşamada, sistem size özel bir IBAN numarası atar.

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı

TOKİ e-devlet 5.000 TL ücreti hangi bankaya yatacak? T.C kimlik no sonu 6 olanlar bugün 13 kasım başvuruyor! İşte peşinat ve iade detayları

Bu IBAN numarası, TOKİ'nin anlaşmalı olduğu bankalara (T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., T. Emlak Katılım Bankası A.Ş.) aittir.

Size verilen bu IBAN'a, belirtilen süre içinde (genellikle 24 saat) 5.000 TL'yi EFT, Havale veya ATM yoluyla yatırmanız gerekir.

Önemli Not: Ödeme yapılmadan banka şubesine gitmenin bir anlamı yoktur. Önce e-Devlet başvurusu tamamlanmalı ve IBAN alınmalıdır. Ödeme süresinde yapılmazsa, e-Devlet başvurunuz otomatik olarak iptal edilir.

e-Devlet TOKİ başvuru ekranı için tıklayın

TOKİ e-devlet 5.000 TL ücreti hangi bankaya yatacak? T.C kimlik no sonu 6 olanlar bugün 13 kasım başvuruyor! İşte peşinat ve iade detayları

Kurada Çıkmazsa 5.000 TL İade Ne Zaman Yapılır?

Başvuru yapanların merak ettiği bir diğer konu da iade süreci. 5.000 TL'lik bu ücret, kurada adınızın çıkmaması durumunda kesinlikle iade edilir.

Proje Takvimi: Hak Sahibi Belirleme Kuraları 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında çekilecek.