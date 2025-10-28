Kadraj Galeri Kadraj İkon TOKİ başvuru rehberi: TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru şartları neler, kimler hangi illere başvurabilir?

Tarihin en büyük konut hamlesinde geri sayım bitti: TOKİ 500 Bin Sosyal Konut başvuruları 10 Kasım'da başlıyor! Milyonlarca dar ve orta gelirli aile, aylık 6.750 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olma fırsatı yakalıyor. Peki bu dev projeye kimler başvurabilir? Hane halkı gelirine gıda/yol yardımı dahil mi? Genç emekli ve engelli kategorilerinde özel şartlar neler? 5.000 TL'lik başvuru bedeli ne zaman iade edilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "Yüzyılın Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında inşa edeceği 500 bin konut için başvuruları almaya hazırlanıyor. Projeye başvurular, 10 Kasım 2025'te başlayacak ve 19 Aralık 2025'e kadar devam edecek.

Vatandaşlar, bu süre zarfında iki ana kanal üzerinden başvuru yapabilecek:

E-Devlet Kapısı: TC kimlik numarası ve şifre ile online başvuru.

Yetkili Banka Şubeleri: Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası'nın proje ilindeki yetkili şubeleri.

Başvuru bedeli olarak belirlenen 5.000 TL'nin, süresi içinde E-Devlet başvurusunda verilen IBAN numarasına EFT/havale/ATM yoluyla yatırılması zorunlu. Kurada hak sahibi olamayanlara bu bedel iade edilecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinden ise başvuru bedeli alınmayacak.

HANELER DİKKAT: EN KRİTİK ŞART: GELİR LİMİTİ VE ÇİFT BAŞVURU KURALI

TOKİ projesinin en kilit noktası, hane halkı gelir kriteri ve başvuru sayısı sınırlamasıdır. Amaç, gerçekten konuta ihtiyacı olan dar gelirli ailelerin projeden faydalanmasıdır:

Aylık Gelir Hesabında Neler Dikkate Alınıyor?

Aylık hane halkı gelirinin, başvuru dönemi itibariyle son 12 ay ortalaması dikkate alınacaktır.

İstanbul için üst sınır: Net 145.000 TL.

Diğer iller için üst sınır: Net 127.000 TL.

ÖNEMLİ BİLGİ: Bu hesaba başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuğunun toplam aylık net geliri bakılacak. Ayrıca, gıda, yol gibi her türlü alınan yardımlar da gelire dahil edilecek. Maaşından icra, avans, sandık veya kredi ödemesi kesintisi olanların, kesinti öncesi geliri dikkate alınacak.