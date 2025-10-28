TOKİ başvuru rehberi: TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru şartları neler, kimler hangi illere başvurabilir?
Tarihin en büyük konut hamlesinde geri sayım bitti: TOKİ 500 Bin Sosyal Konut başvuruları 10 Kasım'da başlıyor! Milyonlarca dar ve orta gelirli aile, aylık 6.750 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olma fırsatı yakalıyor. Peki bu dev projeye kimler başvurabilir? Hane halkı gelirine gıda/yol yardımı dahil mi? Genç emekli ve engelli kategorilerinde özel şartlar neler? 5.000 TL'lik başvuru bedeli ne zaman iade edilecek?
Giriş Tarihi: 28.10.2025 09:27