TOKİ 2025 yeni sosyal konut başvuruları için geri sayım | Başvuru tarihleri, şartlar ve ödeme planı

TARİHLER BELLİ Mİ?: Yeni TOKİ Sosyal Konut Başvuruları Ne Zaman?

Şu an itibarıyla en çok merak edilen soru bu. Yeni TOKİ sosyal konut projesi için resmi başvuru tarihleri HENÜZ AÇIKLANMADI.

Bakan Murat Kurum'un açıklamaları takvim için önemli bir ipucu veriyor. Projenin yıl sonunda başlatılacağını ve çok yakın bir zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm detaylarıyla kamuoyuna duyurulacağını belirtti. Bu doğrultuda, başvuruların 2025 yılının son çeyreğinde (Ekim, Kasım veya Aralık) başlaması bekleniyor.

Konuyla ilgili resmi duyuru yapıldığında, başvuru tarihleri, il il kontenjanlar ve tüm detaylar haberimizde anında yer alacaktır.