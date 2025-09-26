Kadraj Galeri Kadraj İkon TOKİ 2025 yeni sosyal konut başvuruları için geri sayım | Başvuru tarihleri, şartlar ve ödeme planı

TOKİ 2025 yeni sosyal konut başvuruları için geri sayım | Başvuru tarihleri, şartlar ve ödeme planı

Milyonların ev sahibi olma hayali yeniden alevlendi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi' için düğmeye basıldığını duyurdu. Gençlere %20, 3 ve üzeri çocuklu ailelere özel kontenjanların ayrılacağı bu dev projede, 20 yıl vade ile ev sahibi olma fırsatı sunulacak. Peki başvurular ne zaman başlıyor, ödeme planı ve şartlar nasıl olacak? İşte merakla beklenen dev projeye dair ilk ipuçları...

Giriş Tarihi: 26.09.2025 15:55
TOKİ 2025 yeni sosyal konut başvuruları için geri sayım | Başvuru tarihleri, şartlar ve ödeme planı

Dar gelirli ve orta gelirli milyonlarca ailenin ev sahibi olma umudu olan Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 2025 yılı için dev bir sosyal konut hamlesine hazırlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un son açıklamaları, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi" olarak nitelendirilen bu yeni seferberlik için geri sayımın başladığını gösterdi. 81 ilde hayata geçirilmesi planlanan proje, sadece konut üretmekle kalmayacak, aynı zamanda artan kira fiyatlarına karşı da önemli bir denge unsuru olmayı hedefliyor. Peki, milyonların kaderini değiştirecek bu devasa proje için başvurular ne zaman başlayacak? Konutların fiyatı ve ödeme planı nasıl şekillenecek? Başvuru şartları belli oldu mu? İşte, kulislerde konuşulanlar ve resmi açıklamalardan süzülen ilk bilgilerle TOKİ 2025 sosyal konut projesi rehberi.

TOKİ 2025 yeni sosyal konut başvuruları için geri sayım | Başvuru tarihleri, şartlar ve ödeme planı

TARİHLER BELLİ Mİ?: Yeni TOKİ Sosyal Konut Başvuruları Ne Zaman?

Şu an itibarıyla en çok merak edilen soru bu. Yeni TOKİ sosyal konut projesi için resmi başvuru tarihleri HENÜZ AÇIKLANMADI.

Bakan Murat Kurum'un açıklamaları takvim için önemli bir ipucu veriyor. Projenin yıl sonunda başlatılacağını ve çok yakın bir zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm detaylarıyla kamuoyuna duyurulacağını belirtti. Bu doğrultuda, başvuruların 2025 yılının son çeyreğinde (Ekim, Kasım veya Aralık) başlaması bekleniyor.

Konuyla ilgili resmi duyuru yapıldığında, başvuru tarihleri, il il kontenjanlar ve tüm detaylar haberimizde anında yer alacaktır.

TOKİ 2025 yeni sosyal konut başvuruları için geri sayım | Başvuru tarihleri, şartlar ve ödeme planı

KİMLER ÖNCELİKLİ?: Gençler, Aileler ve Diğer Özel Kontenjan Grupları

Bu projenin en heyecan verici yönü, belirli sosyal gruplara ayrılan özel kontenjanları. İşte öncelik tanınacak gruplar:

Gençler: Toplam konut sayısının %20'si gençlere ayrılacak. Bu, gençlerin daha erken yaşta ev sahibi olmalarının önünü açacak.

3 ve Üzeri Çocuklu Aileler: "Aile Yılı" kapsamında, geniş aileler için de özel bir kontenjan belirlenecek.

Diğer Gruplar: Önceki projelerde olduğu gibi bu projede de;

Emekliler Şehit aileleri ve gaziler Engelli vatandaşlar
Depremzedeler için de belirli oranlarda kontenjan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TOKİ 2025 yeni sosyal konut başvuruları için geri sayım | Başvuru tarihleri, şartlar ve ödeme planı

Ödeme Planı Nasıl Olacak? (20 Yıl Vade ve Uygun Fiyat Beklentisi)

Projenin temel amacı dar ve orta gelirli vatandaşı ev sahibi yapmak olduğu için, ödeme planının son derece uygun koşullarda sunulması bekleniyor.

Vade Süresi: Ödemelerin, önceki büyük sosyal konut projelerinde olduğu gibi 240 ay (20 yıl) vade ile yapılması planlanıyor.
Peşinat: Genellikle %10 civarında bir peşinat istenmektedir.

Taksitler: Taksitlerin, asgari ücretli bir ailenin ödeyebileceği seviyelerde tutulması hedefleniyor. Taksit artışları ise her yıl memur maaş zammı oranında veya TOKİ'nin belirleyeceği bir endekse göre yapılacaktır.

Konutların fiyatları ve net taksit tutarları, projenin resmi olarak duyurulmasıyla birlikte netleşecektir.

TOKİ 2025 yeni sosyal konut başvuruları için geri sayım | Başvuru tarihleri, şartlar ve ödeme planı

Başvuru Şartları Neler Olacak? (Beklenen Kriterler)

Resmi şartlar henüz açıklanmamış olsa da, geçmiş TOKİ sosyal konut projelerinden yola çıkarak başvuru yapacak adaylarda aranması beklenen temel kriterler şunlardır:

T.C. vatandaşı olmak.

Projenin bulunduğu ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak veya o ilin nüfusuna kayıtlı olmak.

Daha önce TOKİ'den konut satın almamış olmak.

Kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine kayıtlı bir konutun bulunmaması.

Başvuru tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmuş olmak (Genç kategorisi için yaş sınırı farklı olabilir).

Aylık hane halkı gelirinin, TOKİ'nin belirleyeceği üst sınırdan daha düşük olması.