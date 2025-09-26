TOKİ 2025 yeni sosyal konut başvuruları için geri sayım | Başvuru tarihleri, şartlar ve ödeme planı
Milyonların ev sahibi olma hayali yeniden alevlendi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi' için düğmeye basıldığını duyurdu. Gençlere %20, 3 ve üzeri çocuklu ailelere özel kontenjanların ayrılacağı bu dev projede, 20 yıl vade ile ev sahibi olma fırsatı sunulacak. Peki başvurular ne zaman başlıyor, ödeme planı ve şartlar nasıl olacak? İşte merakla beklenen dev projeye dair ilk ipuçları...
Giriş Tarihi: 26.09.2025 15:55