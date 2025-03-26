TİGEM 306 işçi alımı 2025 başvuru takvimi: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı şartları neler? Kadrolar...

Kura Çekimi ve Sonuçlar

Başvuruları kabul edilen adaylar arasından, her unvan sayısının dört katı kadar asil ve yedek aday için kura çekimi gerçekleştirilecek.

Kura, 6 Mayıs 2024 tarihinde Ankara'da saat 10:00'da yapılacak ve sonuçlar, TİGEM'in resmi web sitesi olan tigem.gov.tr adresinden ilan edilecek.