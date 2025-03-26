TİGEM 306 işçi alımı 2025 başvuru takvimi: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı şartları neler? Kadrolar...
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından farklı pozisyonlarda 306 geçici işçi alımı yapılıyor. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından başvurusu kabul edilenler kura çekimine ve sözlü mülakat aşamalarına tabii tutulacak. Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirebiliyor. TİGEM işçi alımı ne zaman? İşte branş dağılımı ve kura tarihleri.
Giriş Tarihi: 26.03.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 13:44