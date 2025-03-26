Kadraj Galeri Kadraj İkon TİGEM 306 işçi alımı 2025 başvuru takvimi: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı şartları neler? Kadrolar...

TİGEM 306 işçi alımı 2025 başvuru takvimi: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı şartları neler? Kadrolar...

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından farklı pozisyonlarda 306 geçici işçi alımı yapılıyor. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından başvurusu kabul edilenler kura çekimine ve sözlü mülakat aşamalarına tabii tutulacak. Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirebiliyor. TİGEM işçi alımı ne zaman? İşte branş dağılımı ve kura tarihleri.

Giriş Tarihi: 26.03.2025 13:44 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 13:44
TİGEM 306 işçi alımı 2025 başvuru takvimi: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı şartları neler? Kadrolar...

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 2025 yılı için geçici mevsimlik işçi alımı yapacak. İlgili alım 18 yaşından büyük ve 40 yaşını doldurmamış adaylar arasından seçilecek. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak ve Ankara'da yapılacak kura çekimiyle sürecin devamı sağlanacak. İşte TİGEM'in mevsimlik işçi alımına dair tüm detaylar.

TİGEM 306 işçi alımı 2025 başvuru takvimi: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı şartları neler? Kadrolar...

Başvuru Tarihleri ve Süreç
TİGEM'in 2024 yılına yönelik geçici mevsimlik işçi alımı başvuruları, 2-7 Nisan 2024 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. Adaylar, başvurularını belirtilen tarihler arasında tamamlamalıdır.

TİGEM 306 işçi alımı 2025 başvuru takvimi: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı şartları neler? Kadrolar...

Kura çekimi ise başvuruları kabul edilen adaylar arasında yapılacak.

TİGEM 306 işçi alımı 2025 başvuru takvimi: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı şartları neler? Kadrolar...

Kura Çekimi ve Sonuçlar
Başvuruları kabul edilen adaylar arasından, her unvan sayısının dört katı kadar asil ve yedek aday için kura çekimi gerçekleştirilecek.

Kura, 6 Mayıs 2024 tarihinde Ankara'da saat 10:00'da yapılacak ve sonuçlar, TİGEM'in resmi web sitesi olan tigem.gov.tr adresinden ilan edilecek.

TİGEM 306 işçi alımı 2025 başvuru takvimi: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü geçici işçi alımı şartları neler? Kadrolar...

Sözlü Mülakat Süreci

Kura sonucu asil listede yer alan adaylar mülakat için davet edilecek. Mülakat tarihleri ve yerleri de TİGEM'in web sitesinde duyurulacak. Mülakatta başarılı olmak için adayların alacakları puan ortalamasının 60 ve üzeri olması gerekecek. Mülakatın ardından, adaylar güvenlik ve arşiv soruşturmasına tabi tutulacak.