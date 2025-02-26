Teravih yatsı namazından sonra mı kılınır? Yatsı namazı öncesinde kılınırsa geçerli olur mu?
Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, İslam dünyasında büyük bir coşkuyla kılınan teravih namazı hakkındaki sorular da artmaya başladı. Bin aydan daha hayırlı kabul edilen Ramazan'da Müslümanlar, hem oruç ibadetini yerine getiriyor hem de nafile namazlarla manevi atmosferi daha da derinleştiriyor. Özellikle teravih namazının vakti ve kılınışı hakkında merak edilen konular gündeme geliyor.
Giriş Tarihi: 26.02.2025 11:52 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 11:56