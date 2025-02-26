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Teravih yatsı namazından sonra mı kılınır? Yatsı namazı öncesinde kılınırsa geçerli olur mu?

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, İslam dünyasında büyük bir coşkuyla kılınan teravih namazı hakkındaki sorular da artmaya başladı. Bin aydan daha hayırlı kabul edilen Ramazan'da Müslümanlar, hem oruç ibadetini yerine getiriyor hem de nafile namazlarla manevi atmosferi daha da derinleştiriyor. Özellikle teravih namazının vakti ve kılınışı hakkında merak edilen konular gündeme geliyor.

Giriş Tarihi: 26.02.2025 11:52 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 11:56
Teravih yatsı namazından sonra mı kılınır? Yatsı namazı öncesinde kılınırsa geçerli olur mu?

Ramazan ayının en önemli ibadetlerinden biri olan teravih namazı, İslam dünyasında büyük bir coşkuyla eda ediliyor. Teravih kelimesi, Arapça "tervîha" kelimesinin çoğulu olup rahatlamak, dinlenmek anlamına gelmektedir. Bu özel namaz Ramazan ayına has olarak kılınan nafile bir ibadet olup, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından da kıldırılmıştır. Peki teravih namazı kimler tarafından, nerede ve nasıl kılınır?

Teravih yatsı namazından sonra mı kılınır? Yatsı namazı öncesinde kılınırsa geçerli olur mu?

Teravih namazının vakti ne zamandır? Yatsı namazını kılmadan önce teravih kılınsa geçerli olur mu?

Diyanet'in resmi sitesinde yer alan bilgiler şu şekildedir;

Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzından önce kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir.

Teravih yatsı namazından sonra mı kılınır? Yatsı namazı öncesinde kılınırsa geçerli olur mu?

Eğer vakit çıkmış ise; teravihin kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir (İbnü'l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 1/426, 469; Kâsânî, Bedâi', 1/290).

Teravih yatsı namazından sonra mı kılınır? Yatsı namazı öncesinde kılınırsa geçerli olur mu?

Teravih Namazı Nasıl Kılınır?

Teravih namazı, Ramazan ayı boyunca yatsı namazından sonra kılınan nafile bir namazdır. Ramazan gecelerini ibadetle ihya için sünnet-i müekkede olarak meşru kılınmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) ile dört halife döneminden itibaren günümüze kadar camilerde veya evlerde cemaatle ya da ferdî olarak eda edilegelmiştir.

Teravih yatsı namazından sonra mı kılınır? Yatsı namazı öncesinde kılınırsa geçerli olur mu?

Teravih, orucun değil Ramazan ayının sünneti olduğu için oruç tutamayan kimselerin de teravih namazını kılmaları sünnettir.
Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler. Zira Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecelerini (teravih vb.) ibadetlerle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Teravih, 1 (2008); Müslim, Namaz, 173 (759).