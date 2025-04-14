TEİAŞ 435 işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 TEİAŞ sürekli işçi alımı şartları ve kadroları!

Yardımcı Hizmetlere 16 Kişilik Kontenjan

TEİAŞ yalnızca teknik kadrolara değil, aynı zamanda yardımcı hizmetlerde de görev yapacak personel alımı gerçekleştirecek. Bu kapsamda toplam 16 kişi işe alınacak. Bu kadrolar ise şu şekilde duyuruldu:

8 Aşçı

5 Resepsiyon Görevlisi

1 İtfaiyeci

2 Garson

Söz konusu pozisyonlar için adayların ilgili önlisans programlarından mezun olmaları gerekiyor. Ayrıca görev yapılacak iller ve özel şartlar ilan detaylarında açıkça belirtildi.