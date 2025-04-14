TEİAŞ 435 işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 TEİAŞ sürekli işçi alımı şartları ve kadroları!

Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılacak?
İlana başvurmak isteyen adayların dikkat etmesi gereken en önemli nokta, başvuru sürecinin sadece 5 gün sürecek olması. Başvurular 21 Nisan 2025 tarihinde başlayacak ve 25 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.
Başvuru kanalları ise şöyle:
İŞKUR İl/Şube Müdürlükleri üzerinden şahsen başvuru,
İŞKUR internet sitesi (https://esube.iskur.gov.tr/) üzerinden "İş Arayan" girişiyle online başvuru,
e-Devlet Kapısı üzerinden ilgili İŞKUR hizmetleri sayfasına erişimle başvuru.
Adaylar, başvuru sürecini tamamladıktan sonra kura, mülakat ve nihai yerleştirme süreciyle ilgili bilgilendirmeleri yine İŞKUR ve TEİAŞ'ın resmi internet sitelerinden takip edebilecek.