Kadraj Galeri Kadraj İkon TEİAŞ 435 işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 TEİAŞ sürekli işçi alımı şartları ve kadroları!

TEİAŞ 435 işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 TEİAŞ sürekli işçi alımı şartları ve kadroları!

Türkiye'nin enerji iletiminden sorumlu kamu kurumu olan Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) yayımladığı yeni ilanla 435 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Türkiye genelindeki çeşitli illerde görevlendirilmek üzere yapılacak alımlarda hem teknik hem de yardımcı hizmetler kadroları için ilanlar yayımlandı. Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden alınmaya başladı.

Giriş Tarihi: 14.04.2025 09:10 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 09:10
TEİAŞ 435 işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 TEİAŞ sürekli işçi alımı başvuru şartları neler?

Türkiye'nin enerji iletim altyapısında önemli bir rol üstlenen Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yayımladığı yeni ilanla dikkatleri üzerine çekti. Toplam 435 kişilik istihdam sağlanacak alımda teknik kadrolardan yardımcı hizmetlere kadar pek çok pozisyon için başvuru süreci başlıyor.

TEİAŞ 435 işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 TEİAŞ sürekli işçi alımı başvuru şartları neler?

419 Tekniker Alımı Yapılacak

Resmi Gazete'de 9 Ağustos 2009 tarihli ve 27314 sayılı yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda gerçekleştirilecek alımda, en yoğun talep teknik pozisyonlara yönelik oldu.

TEİAŞ 435 işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 TEİAŞ sürekli işçi alımı başvuru şartları neler?

Toplamda 419 teknik personel alınacak olup, pozisyonlar ve sayı dağılımları şu şekilde açıklandı:

340 Elektrik Teknikeri

41 Elektronik Teknikeri

10 Harita Teknikeri

21 İnşaat Teknikeri

4 Sıhhi Tesisat Teknikeri

2 Kaynak Teknikeri

1 Ziraat Teknikeri

Söz konusu tekniker kadrolarının tamamı TEİAŞ'ın farklı şehirlerdeki işyerlerinde görevlendirilecek. İl ve pozisyona göre dağılım listesi ise ilan ekinde yer aldı.

TEİAŞ 435 işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 TEİAŞ sürekli işçi alımı başvuru şartları neler?

Yardımcı Hizmetlere 16 Kişilik Kontenjan

TEİAŞ yalnızca teknik kadrolara değil, aynı zamanda yardımcı hizmetlerde de görev yapacak personel alımı gerçekleştirecek. Bu kapsamda toplam 16 kişi işe alınacak. Bu kadrolar ise şu şekilde duyuruldu:

8 Aşçı

5 Resepsiyon Görevlisi

1 İtfaiyeci

2 Garson

Söz konusu pozisyonlar için adayların ilgili önlisans programlarından mezun olmaları gerekiyor. Ayrıca görev yapılacak iller ve özel şartlar ilan detaylarında açıkça belirtildi.

TEİAŞ 435 işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 TEİAŞ sürekli işçi alımı başvuru şartları neler?

Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılacak?

İlana başvurmak isteyen adayların dikkat etmesi gereken en önemli nokta, başvuru sürecinin sadece 5 gün sürecek olması. Başvurular 21 Nisan 2025 tarihinde başlayacak ve 25 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.

Başvuru kanalları ise şöyle:

İŞKUR İl/Şube Müdürlükleri üzerinden şahsen başvuru,

İŞKUR internet sitesi (https://esube.iskur.gov.tr/) üzerinden "İş Arayan" girişiyle online başvuru,

e-Devlet Kapısı üzerinden ilgili İŞKUR hizmetleri sayfasına erişimle başvuru.

Adaylar, başvuru sürecini tamamladıktan sonra kura, mülakat ve nihai yerleştirme süreciyle ilgili bilgilendirmeleri yine İŞKUR ve TEİAŞ'ın resmi internet sitelerinden takip edebilecek.