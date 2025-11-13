T.C kimlik no sonu 6 olanlar bugün (13 kasım) başvuruyor! TOKİ e-devlet 5.000 TL ücreti hangi bankaya yatacak? İşte peşinat ve iade detayları
Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'Yüzyılın Konut Projesi'nde e-Devlet başvuruları T.C. Kimlik Numarasının son hanesi '6' olanlar için bugün (13 Kasım) açıldı. Başvurusunu tamamlayanların 5.000 TL'lik ücreti hangi bankaya yatıracağı netleşti. %10 peşinatın ne zaman ödeneceği ve kurada çıkmazsa 5.000 TL iade sürecinin nasıl işleyeceği de belli oldu.
Giriş Tarihi: 13.11.2025 09:22