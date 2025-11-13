T.C kimlik no sonu 6 olanlar bugün (13 kasım) başvuruyor! TOKİ e-devlet 5.000 TL ücreti hangi bankaya yatacak? İşte peşinat ve iade detayları

Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca vatandaşı ev sahibi yapmayı hedefleyen ve "Yüzyılın Konut Projesi" olarak adlandırılan 500 bin konutluk dev sosyal konut hamlesinde başvuru maratonu tüm hızıyla sürüyor. 10 Kasım'da başlayan ve 19 Aralık 2025'e kadar devam edecek olan başvurular, T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre e-Devlet kapısı üzerinden alınıyor.

Başvuru takvimine göre, 11 Kasım'da son hanesi '2', 12 Kasım'da '4' olan vatandaşların ardından, bugün (13 Kasım 2025 Perşembe) T.C. Kimlik Numarasının son hanesi '6' olan vatandaşlar için e-Devlet başvuru ekranı açıldı. Yoğunluk yaşanmaması adına kademeli olarak alınan başvurular, 14 Kasım'da '8' ve 15 Kasım'da '0' olanlar için devam edecek.