Tatlı Dillim’in Emine’sinin büyüleyici gençlik yılları! Filiz Akın’ın hiç görülmemiş fotoğrafları…
Yeşilçam'ın unutulmaz yüzlerinden Filiz Akın, Tatlı Dillim filmiyle hayatımıza Emine karakteriyle girdi ve hala hafızalardan silinmedi. Oyunculuğunun yanı sıra zamana meydan okuyan güzelliğiyle de dikkat çeken Filiz Akın'ın gençlik yıllarına dair hiç görülmemiş fotoğrafları ortaya çıktı. Bu kareler, sadece sinema tarihine değil, Türk sinemasının efsanevi dönemine ışık tutuyor ve Filiz Akın'ın büyüleyici gençliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. İşte Filiz Akın'ın gençlik yılları…
Giriş Tarihi: 14.08.2025 10:47