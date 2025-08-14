Tatlı Dillim’in Emine’sinin büyüleyici gençlik yılları! Filiz Akın’ın hiç görülmemiş fotoğrafları…

Yeşilçam'ın efsanevi dört yapraklı yoncasının en parlak isimlerinden biri olan Filiz Akın, Tatlı Dillim'de canlandırdığı Emine karakteriyle hafızalara kazındı. Gerçek adı Suna Akın olan usta oyuncu, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Türk sinemasının altın çağında unutulmaz bir iz bıraktı. Hiç görülmemiş gençlik fotoğraflarıyla bir kez daha hayranlarını büyüleyen Filiz Akın, hem güzelliği hem de oyunculuğuyla Yeşilçam tarihinin unutulmaz isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. İşte usta oyuncunun görülmemiş fotoğrafları…