Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları isim listesi 2025 | OGM 4.500 işçi alımı 2025 kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adaylarda Aranan Genel Şartlar

Başvuru yapacak adayların taşıması gereken bazı genel şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar, başvuru süresi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, Türk vatandaşı olmak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya malullük aylığı almamak gibi kriterleri içermektedir. Ayrıca, adayların başvurdukları meslek koluna uygun niteliklere sahip olmaları ve ilgili pozisyon için belirtilen eğitim seviyesine uygunluk göstermeleri gerekmektedir.

Öne Çıkan Diğer Şartlar:

Devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak,

Kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak,

Sadece bir meslek koluna başvuru yapılması gerektiği unutulmamalıdır.