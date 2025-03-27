Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları isim listesi 2025 | OGM 4.500 işçi alımı 2025 kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Türkiye genelindeki çeşitli illerde görevlendirilmek üzere toplam 4.500 geçici işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 10-14 Mart 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla gerçekleştirildi. Başvuru süreci sona erdi ve şimdi gözler noter huzurunda yapılacak kura çekimine çevrildi.
Giriş Tarihi: 27.03.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 10:50