Kadraj Galeri Kadraj İkon Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları isim listesi 2025 | OGM 4.500 işçi alımı 2025 kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları isim listesi 2025 | OGM 4.500 işçi alımı 2025 kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Türkiye genelindeki çeşitli illerde görevlendirilmek üzere toplam 4.500 geçici işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 10-14 Mart 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla gerçekleştirildi. Başvuru süreci sona erdi ve şimdi gözler noter huzurunda yapılacak kura çekimine çevrildi.

Giriş Tarihi: 27.03.2025 10:01 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 10:50
Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları isim listesi 2025 | OGM 4.500 işçi alımı 2025 kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü, işçi alımlarını 7 farklı pozisyonda gerçekleştirecek. Bu pozisyonlar arasında Orman İşçisi, Arazöz Şoförü, Dozer Operatörü, Greyder Operatörü, Ekskavatör Operatörü, İş Makinesi Operatörü ve Traktör Operatörü yer alıyor. Adayların başvurularını İŞKUR üzerinden tamamlamaları gerekmekteydi. Başvuru süresi 14 Mart itibarıyla sona erdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları isim listesi 2025 | OGM 4.500 işçi alımı 2025 kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Başvuru yapan adaylar arasında, şartları sağlayanlar noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi ile belirlenecek. Kura sonucunda, her pozisyon için ilan edilen kadro sayısının dört katı kadar aday, sözlü ve uygulamalı sınavlara katılmaya hak kazanacak. Bu sınavlarda başarılı olan adaylar, nihai yerleştirme için belirlenen illerde görevlendirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları isim listesi 2025 | OGM 4.500 işçi alımı 2025 kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kura Çekimi Ne Zaman Yapılacak?
Kura çekimi ile ilgili tarih ve yer bilgileri, ilgili bölge müdürlüklerinin internet sitelerinden duyurulacak.

Kura sonucunda belirlenen illerdeki pozisyonlar için sıralama yapılacak ve kazanan adaylar ilan edilen şartlar doğrultusunda sınavlara davet edilecek.

Kura çekimi tarihine ilişkin resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Bayram tatilinin 9 güne uzatılmasının ardından Nisan ayının ikinci haftası kura çekiminin yapılması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları isim listesi 2025 | OGM 4.500 işçi alımı 2025 kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

OGM Geçici İşçi Alımının Kadro Dağılımı

OGM, 4.500 geçici işçi alımını, aşağıdaki pozisyonlara göre dağıtacaktır:

Orman İşçisi: 3.105 kişi

Arazöz Şoförü: 812 kişi

Dozer Operatörü: 160 kişi

Greyder Operatörü: 233 kişi

Ekskavatör Operatörü: 122 kişi

İş Makinesi Operatörü: 36 kişi

Traktör Operatörü: 32 kişi

Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları isim listesi 2025 | OGM 4.500 işçi alımı 2025 kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adaylarda Aranan Genel Şartlar

Başvuru yapacak adayların taşıması gereken bazı genel şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar, başvuru süresi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, Türk vatandaşı olmak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya malullük aylığı almamak gibi kriterleri içermektedir. Ayrıca, adayların başvurdukları meslek koluna uygun niteliklere sahip olmaları ve ilgili pozisyon için belirtilen eğitim seviyesine uygunluk göstermeleri gerekmektedir.

Öne Çıkan Diğer Şartlar:

Devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak,

Kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak,

Sadece bir meslek koluna başvuru yapılması gerektiği unutulmamalıdır.