Kadraj Galeri Kadraj İkon Tarım Kredi Market 26 Mart - 4 Nisan 2025 Kataloğu | 43 üründe elmas gibi indirimler: Bayram şekeri 72 TL'ye düştü

Tarım Kredi Market 26 Mart - 4 Nisan 2025 Kataloğu | 43 üründe elmas gibi indirimler: Bayram şekeri 72 TL'ye düştü

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların bayram alışverişini daha ekonomik hale getirebilmesi için 26 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak özel bir indirim kampanyası başlattı. Bayram hazırlıklarını eksiksiz tamamlamak isteyen tüketiciler temel gıda ürünlerinden kişisel bakım malzemelerine kadar birçok üründe yapılacak indirimlerden yararlanabilecek.

Giriş Tarihi: 26.03.2025 09:46 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 09:46
Tarım Kredi Market 26 Mart - 4 Nisan 2025 Kataloğu | 43 üründe elmas gibi indirimler: Bayram şekeri 72 TL’ye düştü

Bayramın vazgeçilmez tatlı seçenekleri arasında yer alan çikolata ve şekerlemeler bu kampanya ile daha da cazip hale geliyor. Eti Hediyelik Çikolata Fındıklı (250 g) 189,90 TL, Ülker Buklet Madlen İkramlık Çikolata (208 g) 199,00 TL fiyatıyla raflarda yerini alırken, Kent Şeker Çeşitleri (Elega Madlen, Mevelli, Missbonbon Sütlü) (75 g) ise 75,00 TL'den satışa sunulacak.

İşte bayrama özel indirim kataloğu;

Tarım Kredi Market 26 Mart - 4 Nisan 2025 Kataloğu | 43 üründe elmas gibi indirimler: Bayram şekeri 72 TL’ye düştü

Deterjan çeşitleri 169.90 TL

Tarım Kredi Market 26 Mart - 4 Nisan 2025 Kataloğu | 43 üründe elmas gibi indirimler: Bayram şekeri 72 TL’ye düştü

Yumuşatıcı çeşitleri 109,90 TL

Tarım Kredi Market 26 Mart - 4 Nisan 2025 Kataloğu | 43 üründe elmas gibi indirimler: Bayram şekeri 72 TL’ye düştü

1 L Limon Kolonyası 66.90 TL

400 ML Limon Kolonyası 36,90 TL

Tarım Kredi Market 26 Mart - 4 Nisan 2025 Kataloğu | 43 üründe elmas gibi indirimler: Bayram şekeri 72 TL’ye düştü

Mini Eggs Çikolata 99.90 TL