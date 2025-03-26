Tarım Kredi Market 26 Mart - 4 Nisan 2025 Kataloğu | 43 üründe elmas gibi indirimler: Bayram şekeri 72 TL'ye düştü
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların bayram alışverişini daha ekonomik hale getirebilmesi için 26 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak özel bir indirim kampanyası başlattı. Bayram hazırlıklarını eksiksiz tamamlamak isteyen tüketiciler temel gıda ürünlerinden kişisel bakım malzemelerine kadar birçok üründe yapılacak indirimlerden yararlanabilecek.
Giriş Tarihi: 26.03.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 09:46