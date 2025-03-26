Tarım Kredi Market 26 Mart - 4 Nisan 2025 Kataloğu | 43 üründe elmas gibi indirimler: Bayram şekeri 72 TL’ye düştü

Bayramın vazgeçilmez tatlı seçenekleri arasında yer alan çikolata ve şekerlemeler bu kampanya ile daha da cazip hale geliyor. Eti Hediyelik Çikolata Fındıklı (250 g) 189,90 TL, Ülker Buklet Madlen İkramlık Çikolata (208 g) 199,00 TL fiyatıyla raflarda yerini alırken, Kent Şeker Çeşitleri (Elega Madlen, Mevelli, Missbonbon Sütlü) (75 g) ise 75,00 TL'den satışa sunulacak.

İşte bayrama özel indirim kataloğu;