Kadraj Galeri Kadraj İkon Tarım Kredi 6-12 Mayıs 2025 aktüel kataloğu: %25 indirim başladı: Anadolu Ayçiçek Yağı 69,90 TL'ye düştü!

Tarım Kredi 6-12 Mayıs 2025 aktüel kataloğu: %25 indirim başladı: Anadolu Ayçiçek Yağı 69,90 TL'ye düştü!

Türkiye genelinde binlerce şubesiyle vatandaşlara uygun fiyatlı alışveriş imkanı sunan Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yeni indirimli ürün listesi açıklandı. 3000 gramlık tam yağlı yoğurt sadece 115,00 TL'den satışa sunulurken ketçap ve mayonez ikilisi 75,00 TL'den raflarda yerini alacak. Temizlik ürünleri de indirime dahil edildi. Farklı çeşitlerdeki sabunlar ve 100'lü peçete paketleri 94,90 TL fiyatla tüketiciyle buluşacak.

Giriş Tarihi: 06.05.2025 10:50 Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 10:50
Tarım Kredi 6-12 Mayıs 2025 aktüel kataloğu: %25 indirim başladı: Anadolu Ayçiçek Yağı 69,90 TL’ye düştü!

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri vatandaşların bütçesini koruyan kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. 12 Mayıs 2025 tarihine kadar geçerli olan yeni indirim döneminde, temel gıdadan temizlik ürünlerine, bebek bakımından süt ürünlerine kadar pek çok kalem üründe cazip fırsatlar sunuluyor. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan kampanya, özellikle dar gelirli aileler için adeta ilaç gibi geldi.

Tarım Kredi 6-12 Mayıs 2025 aktüel kataloğu: %25 indirim başladı: Anadolu Ayçiçek Yağı 69,90 TL’ye düştü!

TARIM KREDİ 6-12 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER

Ayçiçek Yağı 69,90 TL
1 KG Çay 208,90 TL
Tavuk Bonfile Çeşitleri 209,00 TL
Danasa Kasap Köfte 155,00 TL
Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000G 329,00 TL

Tarım Kredi 6-12 Mayıs 2025 aktüel kataloğu: %25 indirim başladı: Anadolu Ayçiçek Yağı 69,90 TL’ye düştü!

Antep Fıstıklı Çikolata: 17,90 TL

Tarım Kredi 6-12 Mayıs 2025 aktüel kataloğu: %25 indirim başladı: Anadolu Ayçiçek Yağı 69,90 TL’ye düştü!

Anadolu Ayçiçek Yağı: 69,90 TL

Tarım Kredi 6-12 Mayıs 2025 aktüel kataloğu: %25 indirim başladı: Anadolu Ayçiçek Yağı 69,90 TL’ye düştü!

Tarım Kredi Tam Yağlı Süt: 6 al 5 öde kampanyası!