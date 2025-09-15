Kadraj Galeri Kadraj İkon Sürekli baş dönmesi yaşıyorum ve nedenini bilmiyorum! İşte çözümü

Günlük yaşamı sekteye uğratan baş dönmesi şikayetleri, çoğu zaman basit yorgunluk ya da tansiyon dalgalanmalarıyla açıklansa da aslında daha farklı bir sağlık sorununa işaret edebiliyor.

Giriş Tarihi: 15.09.2025 23:45
İngiliz hekim Dr. Martin Scurr, kendisine yöneltilen bir hasta sorusu üzerine bu duruma neden olabilen, az bilinen bir rahatsızlığı gündeme taşıdı.

KÜÇÜK KRİSTALLERİN BÜYÜK ETKİSİ

Dr. Scurr'un açıklamalarına göre BPPV, iç kulakta yer alan ve dengeyi sağlayan kalsiyum kristallerinin yerinden oynamasıyla ortaya çıkıyor. Normal şartlarda sabit duran bu kristaller, başın ani hareketleri sırasında dengesizlik yaratarak kulak içindeki kıl hücrelerini uyarıyor. Sonuç olarak beyne yanlış sinyaller iletiliyor ve kişi, odanın etrafında dönüyormuş gibi yoğun bir baş dönmesi yaşıyor.

Şikayetler çoğunlukla yataktan kalkarken, öne eğilirken, yukarı bakarken veya ani dönme hareketlerinde tetikleniyor. Baş dönmesi birkaç saniye ile bir dakika arasında sürebilse de etkisi mide bulantısı, kusma ve uzun süreli dengesizlik hissi olarak devam edebiliyor.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ DE TETİKLEYEBİLİR

BPPV'nin kesin nedeni tam olarak bilinmese de, Dr. Scurr bunun iç kulak iltihapları (labirentit) veya kafa travmaları sonrası gelişebileceğini belirtiyor. Öte yandan yapılan araştırmalar, D vitamini eksikliğinin bu sorunu tetikleyebileceğini ortaya koyuyor. Çünkü D vitamini kalsiyum metabolizmasında kilit bir rol oynuyor ve eksiklik halinde kristallerin yapısı bozulabiliyor.

ETKİLİ ÇÖZÜM: EPLEY MANEVRASI

Bu rahatsızlığın tedavisinde en sık başvurulan yöntemlerden biri Epley manevrası. Doktor veya fizyoterapistler tarafından hastalara öğretilen bu baş hareketleri serisi, kristallerin kulaktaki doğru yerine dönmesini sağlıyor. Çoğu vakada tek uygulamada bile başarılı sonuç alınabiliyor.

Geçici rahatlama için hareket hastalığı ilaçları kullanılabilse de, kalıcı çözüm için manevraların uygulanması öneriliyor. Uzmanlar, sık tekrarlayan ataklarda ise D vitamini düzeylerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor.