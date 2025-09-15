Sürekli baş dönmesi yaşıyorum ve nedenini bilmiyorum! İşte çözümü

ETKİLİ ÇÖZÜM: EPLEY MANEVRASI

Bu rahatsızlığın tedavisinde en sık başvurulan yöntemlerden biri Epley manevrası. Doktor veya fizyoterapistler tarafından hastalara öğretilen bu baş hareketleri serisi, kristallerin kulaktaki doğru yerine dönmesini sağlıyor. Çoğu vakada tek uygulamada bile başarılı sonuç alınabiliyor.

Geçici rahatlama için hareket hastalığı ilaçları kullanılabilse de, kalıcı çözüm için manevraların uygulanması öneriliyor. Uzmanlar, sık tekrarlayan ataklarda ise D vitamini düzeylerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor.