Kadraj Galeri Kadraj İkon SSK girişi 1991-2015 arası olana gün doğdu! 1800-3600 günle erken emeklilik

SSK girişi 1991-2015 arası olana gün doğdu! 1800-3600 günle erken emeklilik

SGK, SSK girişi 1991–2015 arası olanlara erken emeklilik imkanı tanıyor. 1800 günle malulen 3600 günle kısmi emeklilik mümkün. İşte şartlar ve başvuru detayları…

Giriş Tarihi: 24.08.2025 15:47
SSK girişi 1991-2015 arası olana gün doğdu! 1800-3600 günle erken emeklilik

Türkiye'de milyonlarca çalışan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) emeklilik düzenlemelerini yakından takip ediyor. Erken emeklilik imkanı sağlayan düzenlemeler, SSK girişi geçmiş yıllarda olanları doğrudan ilgilendiriyor.

SSK girişi 1991-2015 arası olana gün doğdu! 1800-3600 günle erken emeklilik

SGK tarafından yapılan bilgilendirmelere göre, SSK başlangıcı 1991–2015 yılları arasında olan çalışanlar belirli şartları sağladığında erken emeklilik şansına sahip olabiliyor. Bu imkân, 1800 günle malulen emeklilik ve 3600 günle kısmi emeklilik gibi farklı seçenekler üzerinden değerlendiriliyor.

Peki, kimler erken emekli olabilir? 1991–2015 arası SSK girişi yapanlar hangi şartları yerine getirmeli? İşte detaylar…

SSK girişi 1991-2015 arası olana gün doğdu! 1800-3600 günle erken emeklilik

1800 GÜNLE MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

SGK'nın açıklamalarına göre, sigortalı olarak çalışmaya başlayan kişiler bazı sağlık sorunları veya iş kazaları nedeniyle çalışma gücünü yüzde 60 ve üzerinde kaybettiğinde malulen emekli olabiliyor.

SSK girişi 1991-2015 arası olana gün doğdu! 1800-3600 günle erken emeklilik

MALULEN EMEKLİLİK İÇİN ARANAN ŞARTLAR

En az 10 yıllık sigortalılık süresi bulunması

1800 prim gününün tamamlanmış olması

Çalışma gücünde yüzde 60 ve üzeri kayıp yaşandığının sağlık raporuyla belgelenmesi

Eğer kişi başkasının bakımına muhtaç olacak derecede malul kalmışsa, bu durumda 10 yıllık sigortalılık şartı aranmaz. Sadece 1800 prim günü yeterli olur.

SSK girişi 1991-2015 arası olana gün doğdu! 1800-3600 günle erken emeklilik

3600 GÜNLE KISMİ EMEKLİLİK (YAŞTAN EMEKLİLİK)

SSK başlangıcı 1991–2015 yılları arasında olan çalışanlar için bir diğer seçenek ise 3600 prim günüyle erken emeklilik. Bu hak, halk arasında "yaştan emeklilik" olarak biliniyor.