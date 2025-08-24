SSK girişi 1991-2015 arası olana gün doğdu! 1800-3600 günle erken emeklilik

Türkiye'de milyonlarca çalışan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) emeklilik düzenlemelerini yakından takip ediyor. Erken emeklilik imkanı sağlayan düzenlemeler, SSK girişi geçmiş yıllarda olanları doğrudan ilgilendiriyor. SGK tarafından yapılan bilgilendirmelere göre, SSK başlangıcı 1991–2015 yılları arasında olan çalışanlar belirli şartları sağladığında erken emeklilik şansına sahip olabiliyor. Bu imkân, 1800 günle malulen emeklilik ve 3600 günle kısmi emeklilik gibi farklı seçenekler üzerinden değerlendiriliyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? 1991–2015 arası SSK girişi yapanlar hangi şartları yerine getirmeli? İşte detaylar… 1800 GÜNLE MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI SGK'nın açıklamalarına göre, sigortalı olarak çalışmaya başlayan kişiler bazı sağlık sorunları veya iş kazaları nedeniyle çalışma gücünü yüzde 60 ve üzerinde kaybettiğinde malulen emekli olabiliyor. MALULEN EMEKLİLİK İÇİN ARANAN ŞARTLAR En az 10 yıllık sigortalılık süresi bulunması 1800 prim gününün tamamlanmış olması Çalışma gücünde yüzde 60 ve üzeri kayıp yaşandığının sağlık raporuyla belgelenmesi Eğer kişi başkasının bakımına muhtaç olacak derecede malul kalmışsa, bu durumda 10 yıllık sigortalılık şartı aranmaz. Sadece 1800 prim günü yeterli olur. 3600 GÜNLE KISMİ EMEKLİLİK (YAŞTAN EMEKLİLİK) SSK başlangıcı 1991–2015 yılları arasında olan çalışanlar için bir diğer seçenek ise 3600 prim günüyle erken emeklilik. Bu hak, halk arasında 'yaştan emeklilik' olarak biliniyor. 3600 GÜNLE EMEKLİLİK ŞARTLARI En az 15 yıl sigortalılık süresi 3600 prim günü Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı Bu düzenleme özellikle düşük prim ödeyebilen ya da iş hayatına geç başlamış vatandaşların emeklilik hayalini öne çekiyor. ANNELER İÇİN ERKEN EMEKLİLİK İMKANI SGK, kadın çalışanlara da özel haklar tanıyor. Sigortalı anneler, doğum borçlanması yaparak prim günlerini artırabiliyor. 3 çocuğa kadar borçlanma hakkı var. Toplamda 2160 gün (6 yıl) prim kazanımı sağlanabiliyor. Yaş ve prim şartlarını dolduran anneler, bu sayede daha erken emekli olabiliyor. KİMLER YARARLANABİLİR? SSK girişi 1991–2015 yılları arasında olanlar için erken emeklilik kapıları farklı senaryolara göre açılıyor: Engelli çalışanlar: Yüzde 40 ve üzeri engeli olanlar, 15 yıl – 3600 gün ile emekli olabilir. Malulen emeklilik hakkı kazananlar: Yüzde 60 ve üzeri iş gücü kaybı olanlar, 1800 gün ile emekli olabilir. Anneler: Doğum borçlanmasıyla prim gününü artırarak erken emeklilik elde edebilir. Kısmi emeklilik isteyenler: 3600 gün ve yaş şartıyla emeklilik hakkı kazanabilir. ERKEN EMEKLİLİK İÇİN BAŞVURU SÜRECİ SGK erken emeklilik için başvurular, doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ve e-Devlet üzerinden yapılıyor. Öncelikle gerekli prim gün sayısı ve sigortalılık süresinin tamamlanmış olması gerekiyor. Malulen emeklilikte ise sağlık raporu ve heyet onayı şart. Başvuruların SGK tarafından incelenmesiyle birlikte sonuçlandırma süreci başlıyor. SSK girişi 1991–2015 arası olanlar erken emekli olabilir mi? 👉 Evet. Şartları sağlayan kişiler 1800 günle malulen, 3600 günle kısmi emekli olabilir. 3600 günle emeklilikte yaş şartı var mı? 👉 Evet. Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı bulunuyor. Engelli çalışanlar hangi şartlarla erken emekli olur? 👉 Yüzde 40 ve üzeri engeli olan çalışanlar, 15 yıl – 3600 gün şartıyla erken emeklilik hakkına sahip olur. Anneler için özel hak var mı? 👉 Evet. Anneler 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yaparak 2160 gün (6 yıl) kazanabiliyor. Erken emeklilik başvuruları nasıl yapılır? 👉 SGK İl Müdürlükleri'ne veya e-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor.