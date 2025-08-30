SSK 4A 4B 4C emeklisine 28.500 TL ilave kazanç: 16.881 TL ve üstü maaş alana çifte promosyon avantajı! Ziraat, İş Bankası, Garanti…

Emekli aylığı alan vatandaşlar, gelirlerini sadece maaşlarla sınırlı tutmak zorunda değil. Çığıl Ön Yener'in haberine göre, hem emekli hem de dul aylığı sahipleri, belirli şartları sağladığında bankalardan çifte promosyon alma imkanına kavuşuyor. Ziraat, İş Bankası ve Garanti gibi bankalar, özellikle yüksek maaşlı emekliler için ek kazanç kapısını aralıyor. İşte emeklilere çifte promosyon imkanının detayları...