SSK 4A 4B 4C emeklisine 28.500 TL ilave kazanç: 16.881 TL ve üstü maaş alana çifte promosyon avantajı! Ziraat, İş Bankası, Garanti…

Ülkemizde milyonlarca emekli, hem emeklilik hem de ölüm aylığı avantajıyla gelirlerini artırmanın yollarını arıyor. Özellikle hem emekli hem de dul aylığı alanlar, yalnızca aylıklarını ikiye katlamakla kalmıyor, bankaların sunduğu promosyon fırsatlarından da çift kazanç elde edebiliyor. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi veriyor? İşte güncel tutarlar…

Giriş Tarihi: 30.08.2025 10:38
Emekli aylığı alan vatandaşlar, gelirlerini sadece maaşlarla sınırlı tutmak zorunda değil. Çığıl Ön Yener'in haberine göre, hem emekli hem de dul aylığı sahipleri, belirli şartları sağladığında bankalardan çifte promosyon alma imkanına kavuşuyor. Ziraat, İş Bankası ve Garanti gibi bankalar, özellikle yüksek maaşlı emekliler için ek kazanç kapısını aralıyor. İşte emeklilere çifte promosyon imkanının detayları...

PROMOSYONDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

🔸Hem emekli hem de dul aylığı alan kişiler, promosyonu ikiye katlayabiliyor ancak bunun için aylıkları farklı bankalardan almak gerekiyor. Eğer iki aylık aynı bankadan ödenirse promosyon, toplam maaş üzerinden hesaplanıyor ve tek ödeme olarak veriliyor.

Ödemeleri ayrı bankalara taşımak, kendi aylığı ve ölüm aylığı için ayrı promosyon alma imkanı sağlıyor ve tutar seçilen bankaya göre artabiliyor.

🔸Promosyondaki bu avantaj bayram ikramiyelerinde geçerli değil. Emekliler ve hak sahipleri yılda iki kez ikramiye alıyor ancak en yüksek ödemeye göre tek dosya üzerinden hesaplanıyor.

Örnek olarak kendi emekli aylığı olan ve eşinden yüzde 50 ölüm aylığı bağlanan kişiye bayram başına 4 bin TL ikramiye ödeniyor.