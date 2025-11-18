Kadraj Galeri Kadraj İkon Spotify Wrapped 2025 listesi yayınladı mı? Spotify yıllık özet ne zaman çıkacak?

Spotify'ın her yıl büyük ilgi gören yıllık müzik özeti yıl bitmeden kullanıcıların gündemine girdi. Dinleme alışkanlıklarını eğlenceli grafiklerle sunan Spotify Wrapped, her yılın sonunda hem kullanıcıların hem de içerik üreticilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Özellikle sosyal medyada büyük etkileşim yaratan bu özet, '2025 Spotify Wrapped ne zaman yayınlanacak?' sorusunu şimdiden öne çıkarmış durumda.

Giriş Tarihi: 18.11.2025 11:01
2025 yılına ait Spotify Wrapped henüz erişime açılmadı. Ancak önceki yılların takvimine bakıldığında özetlerin genellikle aralık ayının ilk günlerinde duyurulduğu görülüyor.

2025 Spotify Wrapped İçin Beklenen Tarih

Son dönemdeki çıkış tarihleri şu şekildeydi;

• 2024: 4 Aralık
• 2023: 29 Kasım
• 2022: 30 Kasım
• 2021: 1 Aralık
• 2020: 1 Aralık
• 2019: 5 Aralık

Bu tablo göz önünde bulundurulduğunda Spotify'ın 2025 Wrapped özetini yine aralık ayının ilk haftasında paylaşması bekleniyor.

Geçmiş Spotify Wrapped Özetlerine Nasıl Ulaşılır?

Spotify kullanıcıları, daha önce yayınlanmış Wrapped özetlerini uygulama içinde görüntüleyebiliyor.

Arama bölümüne ilgili yılı, "yıllık özet" veya "wrapped" ifadelerini yazmak geçmiş içeriklere ulaşmak için yeterli oluyor. Bazı yıllar için özel playlistler de ayrıca görüntülenebilir.