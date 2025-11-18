Spotify Wrapped 2025 listesi yayınladı mı? Spotify yıllık özet ne zaman çıkacak?
Spotify'ın her yıl büyük ilgi gören yıllık müzik özeti yıl bitmeden kullanıcıların gündemine girdi. Dinleme alışkanlıklarını eğlenceli grafiklerle sunan Spotify Wrapped, her yılın sonunda hem kullanıcıların hem de içerik üreticilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Özellikle sosyal medyada büyük etkileşim yaratan bu özet, '2025 Spotify Wrapped ne zaman yayınlanacak?' sorusunu şimdiden öne çıkarmış durumda.
Giriş Tarihi: 18.11.2025 11:01