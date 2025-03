Sağlıklı bir yaşam için önemli vitaminlerden biri olan C vitamini, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmekten cilt sağlığını korumaya kadar birçok fayda sağlıyor. Güçlü bir antioksidan olan bu vitamin, vücutta depolanmadığı için düzenli olarak besinlerden alınması gerekiyor. Portakal, kivi, kırmızı biber gibi besinler, C vitamini açısından en zengin kaynaklar arasında yer alıyor. Peki, hangi yiyecekler C vitamini bakımından en güçlü? İşte bağışıklığınızı doğal yollarla desteklemenize yardımcı olacak besinler…