Kadraj Galeri Kadraj İkon Silahlanmada rekor seviye: En fazla askeri harcama yapan ülkeler hangileri? Listede Türkiye de var! %110'luk artışla...

Silahlanmada rekor seviye: En fazla askeri harcama yapan ülkeler hangileri? Listede Türkiye de var! %110'luk artışla...

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından açıklanan verilere göre küresel askeri harcamalar 2024'te önceki yıla göre yüzde 9,4 artarak tarihi bir zirveye ulaşarak 2 trilyon 718 milyar doları buldu. Jeopolitik gerilimlerin, özellikle Avrupa ve Orta Doğu'daki askeri harcama artışlarını tetiklemesi bu yükselişte önemli bir rol oynadı. Peki dünyanın en fazla askeri harcama yapan ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada? İşte merak edilen liste.

Giriş Tarihi: 28.04.2025 14:10 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 14:42
En fazla askeri harcama yapan ülkeler hangileri? Listede Türkiye de var! 25 milyar dolar...

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2024 yılına ilişkin küresel askeri harcamalar raporunu yayımladı. Rapora göre dünya genelinde askeri harcamalar jeopolitik gerilimlerin etkisiyle 2024'te rekor seviyelere ulaştı.

En fazla askeri harcama yapan ülkeler hangileri? Listede Türkiye de var! 25 milyar dolar...

Küresel Askeri Harcamalar Son On Yılda Arttı

Raporda küresel askeri harcamaların son on yılda aralıksız olarak arttığına dikkat çekildi. 2024'teki bu keskin artış Soğuk Savaş sonrası dönemin en büyük artışı olarak kaydedildi.

Dünya askeri harcamalarına 2024 yılında zirveye çıktı

En fazla askeri harcama yapan ülkeler hangileri? Listede Türkiye de var! 25 milyar dolar...

Küresel olarak kişi başına düşen askeri harcama 334 dolara çıkarak 1990'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. SIPRI bu durumu dünya genelinde askeri güvenliğe verilen önemin artmasıyla ilişkilendirdi.

En fazla askeri harcama yapan ülkeler hangileri? Listede Türkiye de var! 25 milyar dolar...

Türkiye'nin Askeri Harcamalarındaki Büyük Artış

Raporda Türkiye'nin askeri harcamaları da dikkat çekici bir şekilde ele alındı.

2015-2024 yılları arasında Türkiye'nin askeri harcamaları %110 oranında arttı.

Geçen yıl Türkiye, askeri harcamalarını bir önceki yıla göre %12 oranında artırarak 25 milyar dolara çıkardı.

En fazla askeri harcama yapan ülkeler hangileri? Listede Türkiye de var! 25 milyar dolar...

Türkiye'nin artan askeri harcamaları özellikle Ortadoğu'daki jeopolitik gelişmelerin etkisiyle şekillendi.