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Sigorta başlangıcını 2.760 gün geriye çekecek! EYT şartı yok: 6 yıl erken emekli olabilirsiniz!

Her çalışan uzun yıllar emek vererek bir gün emekli olmayı hedefler. Ancak ülkemizde emeklilik hakkını kazanmak için bazı temel şartlar bulunmaktadır. Çalışanların emekli olabilmek için belirli bir süre sigorta primi ödemesi belirli bir yaşa ulaşması ve sigortalılık süresini doldurması gerekiyor. Geçmişte çalışılmayan dönemler için geriye dönük prim ödeme imkanı genellikle mümkün değilken bazı özel durumlarda toplu ödeme yapılarak eksik günlerin tamamlanması sağlanabiliyor.

Giriş Tarihi: 12.12.2024 14:05 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 14:05
Sigorta başlangıcını 2.760 gün geriye çekecek! EYT şartı yok: 6 yıl erken emekli olabilirsiniz!

Çalışanlar emekli olma hayaliyle yıllarca çalışırken Türkiye'de emeklilik için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor. Bu şartlar arasında, belirli bir süre sigorta primi ödeme belirli bir yaşa ulaşma ve belirli bir sigortalılık yılına sahip olma yer alıyor. Ancak geçmişte çalışılmayan dönemler için geriye dönük ödeme yapma imkanı yasalar gereği genellikle tanınmamaktadır.

Sigorta başlangıcını 2.760 gün geriye çekecek! EYT şartı yok: 6 yıl erken emekli olabilirsiniz!

Fakat, bazı istisnai durumlarla toplu ödeme yaparak bu süreler satın alınabiliyor. İşte, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. maddesinde düzenlenen borçlanma fırsatları.

Sigorta başlangıcını 2.760 gün geriye çekecek! EYT şartı yok: 6 yıl erken emekli olabilirsiniz!

Kadınlar İçin Doğum Borçlanması: 6 Yıl Kazanmak Mümkün

Kadın çalışanlar sigortalı olduktan sonra doğumları nedeniyle geçen süreleri borçlanabilirler. 5510 sayılı kanun çerçevesinde, kadınlar üç çocuğa kadar doğum borçlanması yaparak toplamda 2.160 günü toplu ödeme yoluyla satın alabilirler.

Sigorta başlangıcını 2.760 gün geriye çekecek! EYT şartı yok: 6 yıl erken emekli olabilirsiniz!

Bu durum kadınların emeklilik için kazandığı prim gün sayısını artırmalarına olanak tanır. Toplamda 6 yıl yani 2.760 gün prim kazanmak mümkündür.

Sigorta başlangıcını 2.760 gün geriye çekecek! EYT şartı yok: 6 yıl erken emekli olabilirsiniz!

Erkekler İçin Askerlik Borçlanması: Sigorta Öncesi Dönem İçin Avantaj

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