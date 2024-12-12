Sigorta başlangıcını 2.760 gün geriye çekecek! EYT şartı yok: 6 yıl erken emekli olabilirsiniz!

Çalışanlar emekli olma hayaliyle yıllarca çalışırken Türkiye'de emeklilik için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor. Bu şartlar arasında, belirli bir süre sigorta primi ödeme belirli bir yaşa ulaşma ve belirli bir sigortalılık yılına sahip olma yer alıyor. Ancak geçmişte çalışılmayan dönemler için geriye dönük ödeme yapma imkanı yasalar gereği genellikle tanınmamaktadır.