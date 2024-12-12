Sigorta başlangıcını 2.760 gün geriye çekecek! EYT şartı yok: 6 yıl erken emekli olabilirsiniz!
Her çalışan uzun yıllar emek vererek bir gün emekli olmayı hedefler. Ancak ülkemizde emeklilik hakkını kazanmak için bazı temel şartlar bulunmaktadır. Çalışanların emekli olabilmek için belirli bir süre sigorta primi ödemesi belirli bir yaşa ulaşması ve sigortalılık süresini doldurması gerekiyor. Geçmişte çalışılmayan dönemler için geriye dönük prim ödeme imkanı genellikle mümkün değilken bazı özel durumlarda toplu ödeme yapılarak eksik günlerin tamamlanması sağlanabiliyor.
Giriş Tarihi: 12.12.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 14:05