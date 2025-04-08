Kadraj Galeri Kadraj İkon SGK EMEKLİ MAAŞI 2025 ÖDEME TAKVİMİ (4A, 4B, 4C) || Nisan ayı emekli maaşları ne zaman yatacak?

SGK EMEKLİ MAAŞI 2025 ÖDEME TAKVİMİ (4A, 4B, 4C) || Nisan ayı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emeklilerin dört gözle beklediği nisan ayı maaş ödemeleriyle ilgili detaylar netlik kazandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen takvime göre SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki milyonlarca emeklinin maaşları tahsis numarasına göre kademeli olarak hesaplara yatırılıyor. İşte Nisan ayı emekli maaşı ödeme takvimi.

Giriş Tarihi: 08.04.2025 14:02 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 14:02
SGK EMEKLİ MAAŞI 2025 ÖDEME TAKVİMİ 4A, 4B, 4C || Nisan ayı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Nisan ayının ortalarına yaklaşırken "emekli maaşı yattı mı?" sorgulamaları e-Devlet ve bankaların mobil uygulamaları üzerinden yoğunluk kazandı.

SGK EMEKLİ MAAŞI 2025 ÖDEME TAKVİMİ 4A, 4B, 4C || Nisan ayı emekli maaşları ne zaman yatacak?

4A SSK Emekli Maaşları Ne Zaman Yatacak?
SSK emeklileri için maaş ödeme tarihleri tahsis numarasının son rakamına göre belirleniyor. SGK tarafından açıklanan takvime göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

Tahsis numarası sonu 9 olanlar → 17 Nisan

Tahsis numarası sonu 7 olanlar → 18 Nisan

Tahsis numarası sonu 5 olanlar → 19 Nisan

Tahsis numarası sonu 3 olanlar → 20 Nisan

Tahsis numarası sonu 1 olanlar → 21 Nisan

Tahsis numarası sonu 8 olanlar → 22 Nisan

Tahsis numarası sonu 6 olanlar → 23 Nisan

Tahsis numarası sonu 4 olanlar → 24 Nisan

Tahsis numarası sonu 2 olanlar → 25 Nisan

Tahsis numarası sonu 0 olanlar → 26 Nisan

SGK EMEKLİ MAAŞI 2025 ÖDEME TAKVİMİ 4A, 4B, 4C || Nisan ayı emekli maaşları ne zaman yatacak?

4B Bağ-Kur Emeklileri Dikkat!
Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri ise yine tahsis numarasının son rakamına göre gerçekleştirilecek. Nisan ayında Bağ-Kur kapsamındaki emekliler için ödeme tarihleri şu şekilde sıralanıyor:

Son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar → 25 Nisan

Son rakamı 3 ve 1 olanlar → 26 Nisan

Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar → 27 Nisan

Son rakamı 2 ve 0 olanlar → 28 Nisan

SGK EMEKLİ MAAŞI 2025 ÖDEME TAKVİMİ 4A, 4B, 4C || Nisan ayı emekli maaşları ne zaman yatacak?

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

SGK EMEKLİ MAAŞI 2025 ÖDEME TAKVİMİ 4A, 4B, 4C || Nisan ayı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım Aylarında Maaş Alanlar:

00–40 doğum tarihi olanlar → 1. gün

41–46 doğum tarihi olanlar → 2. gün

47–49 doğum tarihi olanlar → 3. gün

50–53 doğum tarihi olanlar → 4. gün

54–99 doğum tarihi olanlar → 5. gün