SGK EMEKLİ MAAŞI 2025 ÖDEME TAKVİMİ (4A, 4B, 4C) || Nisan ayı emekli maaşları ne zaman yatacak?

4A SSK Emekli Maaşları Ne Zaman Yatacak?

SSK emeklileri için maaş ödeme tarihleri tahsis numarasının son rakamına göre belirleniyor. SGK tarafından açıklanan takvime göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

Tahsis numarası sonu 9 olanlar → 17 Nisan

Tahsis numarası sonu 7 olanlar → 18 Nisan

Tahsis numarası sonu 5 olanlar → 19 Nisan

Tahsis numarası sonu 3 olanlar → 20 Nisan

Tahsis numarası sonu 1 olanlar → 21 Nisan

Tahsis numarası sonu 8 olanlar → 22 Nisan

Tahsis numarası sonu 6 olanlar → 23 Nisan

Tahsis numarası sonu 4 olanlar → 24 Nisan

Tahsis numarası sonu 2 olanlar → 25 Nisan

Tahsis numarası sonu 0 olanlar → 26 Nisan