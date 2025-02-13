Kadraj Galeri Kadraj İkon Sahibini tarlada gezdirdi: Sibirya kurdu traktör sürerken kameralara poz verdi!

Sahibini tarlada gezdirdi: Sibirya kurdu traktör sürerken kameralara poz verdi!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 'Çakır' isimli Sibirya kurdu, karla kaplı yolda traktör kullanarak herkesi şaşkına çevirdi! O eğlenceli anlar sahibinin gözünde kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 13.02.2025 09:45 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 09:45
Sahibini tarlada gezdirdi: Sibirya kurdu traktör sürerken kameralara poz verdi!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 'Çakır' adındaki sibirya kurdu, karla kaplı yolda traktör kullandığı anlarla görenleri şaşkına çevirdi. Bu ilginç anlar, sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Sahibini tarlada gezdirdi: Sibirya kurdu traktör sürerken kameralara poz verdi!

Traktörle yolculuk yapmayı çok seven bu sevimli kurt, sahibinin yanından bir an bile ayrılmıyor.

Sahibini tarlada gezdirdi: Sibirya kurdu traktör sürerken kameralara poz verdi!

Kar üzerinde traktörün direksiyonuna geçen 'Çakır', adeta bir şoför gibi araç kullanırken o anlar sahibinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sahibini tarlada gezdirdi: Sibirya kurdu traktör sürerken kameralara poz verdi!

Görüntülerde, karın ortasında traktörün direksiyonuna geçen kurdun o anları kayıt altına alındı. Traktör aşkıyla tanınan kurdun eğlenceli anları sosyal medyada büyük ilgi gördü!

(Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)