Sahibini tarlada gezdirdi: Sibirya kurdu traktör sürerken kameralara poz verdi!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 'Çakır' adındaki sibirya kurdu, karla kaplı yolda traktör kullandığı anlarla görenleri şaşkına çevirdi. Bu ilginç anlar, sosyal medyada büyük ilgi topladı. Traktörle yolculuk yapmayı çok seven bu sevimli kurt, sahibinin yanından bir an bile ayrılmıyor. Kar üzerinde traktörün direksiyonuna geçen 'Çakır', adeta bir şoför gibi araç kullanırken o anlar sahibinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, karın ortasında traktörün direksiyonuna geçen kurdun o anları kayıt altına alındı. Traktör aşkıyla tanınan kurdun eğlenceli anları sosyal medyada büyük ilgi gördü! (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)