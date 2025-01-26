Kadraj Galeri Kadraj İkon Sağlık Bakanlığı 9 bin işçi alımı doğru mu? Branş dağılımı nasıl? Diyetisyen, ebe, hemşire...

Sağlık Bakanlığı 9 bin işçi alımı doğru mu? Branş dağılımı nasıl? Diyetisyen, ebe, hemşire...

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 36 bin personel alımı için başvuru süreci merakla bekleniyor. Toplamda 36 bin kişilik istihdam sağlanacak bu alımda adayların başvuru yapabilmesi için KPSS puanı gerekecek ve başvuru şartları ile ilgili detaylar ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS tercih kılavuzunda yer alacak. Öte yandan sosyal medyada 9 bin işçi alımı yapılacağı iddiları da merak edilmeye başlandı. İşte resmi açıklamalar.

Giriş Tarihi: 26.01.2025 12:13 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 12:13
Sağlık Bakanlığı 9 bin işçi alımı doğru mu? Branş dağılımı nasıl? Diyetisyen, ebe, hemşire...

Sağlık Bakanlığı 36 bin yeni personel alımı için başvuru sürecinin ne zaman başlayacağına dair soruları yanıtlamak üzere merakla beklenen açıklamaları yaptı. Sağlık sektöründe görev almak isteyen adaylar, başvuruların tarihini ve alım yapılacak branşları araştırmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı 9 bin işçi alımı doğru mu? Branş dağılımı nasıl? Diyetisyen, ebe, hemşire...

Sağlık Bakanlığı 9 bin işçi alımı doğru mu?

Sağlık Bakanlığı son dönemdeki işçi alımlarıyla ilgili olarak kamuoyunda çeşitli söylentiler ve beklentiler oluşmuş olsa da 9 bin işçi alımıyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmamıştır.

Sağlık Bakanlığı 9 bin işçi alımı doğru mu? Branş dağılımı nasıl? Diyetisyen, ebe, hemşire...

Sağlık Bakanlığı 36 Bin Personel Alımı Başvuru Tarihleri Belli Oldu mu?

Sağlık Bakanlığı'nın 36 bin personel alımı için başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Başvuruların ne zaman başlayacağına dair açıklama yapıldığında, konuya ilişkin gelişmeler haberimizde yer alacaktır. Adaylar, başvuru süreciyle ilgili tüm detaylara kılavuzun yayımlanmasının ardından ulaşabilecek.

Sağlık Bakanlığı 9 bin işçi alımı doğru mu? Branş dağılımı nasıl? Diyetisyen, ebe, hemşire...

Branş Dağılımı ve İstihdam Edilecek Personel Sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın 36 bin kişilik personel alımında hangi branşlardan kaç personel alacağı belli oldu. Alım için belirlenen branş dağılımına göre, 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip görevlendirilecek. Bu alımlar, çeşitli sağlık birimlerinde görev alacak personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacak.

Sağlık Bakanlığı 9 bin işçi alımı doğru mu? Branş dağılımı nasıl? Diyetisyen, ebe, hemşire...

Personelin dağılımı ise şu şekilde olacak:

1 kişi acil sağlık hizmetlerinde,
7 kişi ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde,
8 kişi sağlık evlerinde,
35 bin 984 kişi ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.