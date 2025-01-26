Sağlık Bakanlığı 9 bin işçi alımı doğru mu? Branş dağılımı nasıl? Diyetisyen, ebe, hemşire...
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 36 bin personel alımı için başvuru süreci merakla bekleniyor. Toplamda 36 bin kişilik istihdam sağlanacak bu alımda adayların başvuru yapabilmesi için KPSS puanı gerekecek ve başvuru şartları ile ilgili detaylar ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS tercih kılavuzunda yer alacak. Öte yandan sosyal medyada 9 bin işçi alımı yapılacağı iddiları da merak edilmeye başlandı. İşte resmi açıklamalar.
Giriş Tarihi: 26.01.2025 12:13 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 12:13