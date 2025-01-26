Sağlık Bakanlığı 9 bin işçi alımı doğru mu? Branş dağılımı nasıl? Diyetisyen, ebe, hemşire...

Sağlık Bakanlığı 9 bin işçi alımı doğru mu?

Sağlık Bakanlığı son dönemdeki işçi alımlarıyla ilgili olarak kamuoyunda çeşitli söylentiler ve beklentiler oluşmuş olsa da 9 bin işçi alımıyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmamıştır.