Sağlık Bakanlığı 3.658 sürekli işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta?
Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 3.658 sürekli işçi alımı için kura heyecanı resmen başladı. İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlayan yüzbinlerce aday Ankara'da noter huzurunda yapılacak kura çekimini bekliyor. Kura çekimi Bakanlık tarafından yayımlanan kura kılavuzuna göre canlı yayınlanacak ve sonuçlar en kısa sürede erişime açılacak.
Giriş Tarihi: 26.05.2025 08:22