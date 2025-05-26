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Sağlık Bakanlığı 3.658 sürekli işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 3.658 sürekli işçi alımı için kura heyecanı resmen başladı. İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlayan yüzbinlerce aday Ankara'da noter huzurunda yapılacak kura çekimini bekliyor. Kura çekimi Bakanlık tarafından yayımlanan kura kılavuzuna göre canlı yayınlanacak ve sonuçlar en kısa sürede erişime açılacak.

Giriş Tarihi: 26.05.2025 08:22
Sağlık Bakanlığı 3.658 sürekli işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelinde toplam 3.658 sürekli işçi alımı için başvuru süreci İŞKUR üzerinden tamamlandı. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve aşçı gibi farklı pozisyonlarda yapılacak olan alımlar için nihai aday listesi yayımlandı. Şimdi gözler, kura çekimi ve sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura takvimi ve detayları.

Sağlık Bakanlığı 3.658 sürekli işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta?

Başvurular 9 Mayıs'ta Sona Erdi

Sağlık Bakanlığı'nın 81 ilde gerçekleştireceği işçi alımları için başvurular 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un e-şube sistemi üzerinden alındı. Binlerce adayın başvurduğu ilana yoğun ilgi gösterildi. Başvuruların sona ermesinin ardından, bakanlık tarafından kura çekiminin tarihi ve süreci resmen duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı 3.658 sürekli işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta?

Kura Çekimi 27 Mayıs'ta Noter Huzurunda Canlı Yayında

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, kura çekimi 27 Mayıs 2025 Salı günü noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura, bakanlığın resmi hesaplarından canlı olarak yayınlanacak ve adaylar kura sonuçlarını anlık olarak takip edebilecek.

Sağlık Bakanlığı 3.658 sürekli işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta?

Kura ile belirlenecek adaylar herhangi bir mülakat ya da ek değerlendirmeye tabi tutulmadan doğrudan işe başlama hakkı kazanacak.

Sağlık Bakanlığı 3.658 sürekli işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta?

Nihai Aday Listesi Yayınlandı

İŞKUR üzerinden yapılan açıklamaya göre, başvuruları kabul edilen ve kura çekimine katılmaya hak kazanan adayların bulunduğu nihai liste yayımlandı. Bu liste, kura çekimine katılacak kişileri göstermekte olup, kesin kazananların listesi değildir.