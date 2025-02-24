Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman? KPSS atama puanı kaç? Kadro ve branş dağılımı...

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı için 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştireceğini daha önce duyurmuştu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre alım sürecine dair detaylar netleşirken binlerce aday başvuru tarihlerine odaklandı. Peki başvurular ne zaman başlayacak?