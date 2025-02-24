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Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman? KPSS atama puanı kaç? Kadro ve branş dağılımı...

Sağlık Bakanlığı tarafından 2025 yılında gerçekleştirilecek 36 bin personel alımı için başvuru tarihleri merak konusu oldu. 2024 yılında yapılan duyurunun ardından Resmi Gazete'de de yayınlanan kararla birlikte detaylar netleşmişti. Sağlık sektöründe sözleşmeli personel olarak görev almak isteyen binlerce aday başvuru takvimini ve kılavuzu bekliyor. Peki Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman? İşte son duyurular ve açıklamalar.

Giriş Tarihi: 24.02.2025 13:17 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 14:28
Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları başladı mı? 2025 ÖSYM başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı için 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştireceğini daha önce duyurmuştu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre alım sürecine dair detaylar netleşirken binlerce aday başvuru tarihlerine odaklandı. Peki başvurular ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları başladı mı? 2025 ÖSYM başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

36 Bin Personel Alımı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Sağlık Bakanlığı 2025 yılında 36 bin sözleşmeli personel istihdam edecek. Atamalar aşağıdaki kadrolara yapılacak:

1 Diyetisyen

9 Ebe

2 Hemşire

25 Sağlık Memuru

1 Sağlık Teknikeri

3.498 Tabip

32.464 Uzman Tabip

Atamaların, acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve yataklı tedavi birimleri gibi farklı birimlere dağılması planlanıyor.

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları başladı mı? 2025 ÖSYM başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

Başvuru Tarihleri ve Kılavuz Bekleniyor

2024 yılında yapılan duyuruda, 36 bin personel alımının kesinleştiği belirtilmiş ancak başvuru tarihleri hakkında bilgi verilmemişti.

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları başladı mı? 2025 ÖSYM başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

2025 yılı itibariyle başvuru kılavuzunun ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Adaylar, ÖSYM ve Sağlık Bakanlığı resmi web siteleri üzerinden duyuruları takip edebilir.

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları başladı mı? 2025 ÖSYM başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

KPSS Şartı Olacak Mı?

Geçtiğimiz yıllarda yapılan sağlık personeli alımlarında, ön lisans, ortaöğretim ve lisans mezunları için KPSS puanı şartı aranıyordu. 2025 yılında da benzer bir uygulamanın sürmesi bekleniyor.