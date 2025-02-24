Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları başladı mı? 2025 ÖSYM başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
Sağlık Bakanlığı tarafından 2025 yılında gerçekleştirilecek 36 bin personel alımı için başvuru tarihleri merak konusu oldu. 2024 yılında yapılan duyurunun ardından Resmi Gazete'de de yayınlanan kararla birlikte detaylar netleşmişti. Sağlık sektöründe sözleşmeli personel olarak görev almak isteyen binlerce aday başvuru takvimini ve kılavuzu bekliyor. Peki Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman? İşte son duyurular ve açıklamalar.
Giriş Tarihi: 24.02.2025 13:17 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 13:17