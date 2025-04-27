Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı branş dağılımı 2025 | 19 bin sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla netleşen 37 bin hekim dışı personel alımı süreci resmen başlıyor. 2025 yılı kapsamında gerçekleştirilecek alımlar iki aşamalı bir takvimle ilerleyecek. İlk etapta 19 bin ardından ikinci aşamada ise 18 bin personel istihdam edilecek. Binlerce aday ise şimdi gözünü Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzuna çevirmiş durumda. Peki, başvurular ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? Hangi kadro ve branşlar için personel alımı yapılacak?
Giriş Tarihi: 27.04.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 15:04