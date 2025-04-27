Kadraj Galeri Kadraj İkon Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı branş dağılımı 2025 | 19 bin sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı branş dağılımı 2025 | 19 bin sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla netleşen 37 bin hekim dışı personel alımı süreci resmen başlıyor. 2025 yılı kapsamında gerçekleştirilecek alımlar iki aşamalı bir takvimle ilerleyecek. İlk etapta 19 bin ardından ikinci aşamada ise 18 bin personel istihdam edilecek. Binlerce aday ise şimdi gözünü Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzuna çevirmiş durumda. Peki, başvurular ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? Hangi kadro ve branşlar için personel alımı yapılacak?

Giriş Tarihi: 27.04.2025 15:04 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 15:04
Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı branş dağılımı 2025 | 19 bin sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen binlerce sağlık çalışanı için beklenen açıklama geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2025 yılı içerisinde yapılacak 37 bin hekim dışı personel alımının detaylarını kamuoyuyla paylaştı. İlk etapta 19 bin kişilik kadro için süreç başlıyor. Başvuru kılavuzu ise 28 Nisan 2025 Pazartesi günü ÖSYM tarafından yayımlanacak.

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı branş dağılımı 2025 | 19 bin sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman?

İki Aşamalı Alım Planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 37 bin personel alımı, Sağlık Bakanlığı tarafından iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. İlk aşamada mayıs ayında 19 bin personelin ataması yapılacak. İkinci aşamada ise eylül ayında yayımlanacak ilanla birlikte 18 bin kişilik yeni bir alım süreci daha başlatılacak.

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı branş dağılımı 2025 | 19 bin sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman?

Bakan Memişoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hafta itibarıyla hangi hastanede ne kadar personele ihtiyaç olduğunu belirleyip ilan edeceğiz. 28 Nisan'da kılavuz ÖSYM'ye gönderilecek. Mayısta 19 bin, eylülde ise 18 bin personel alımı gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı branş dağılımı 2025 | 19 bin sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman?

Hangi Kadro ve Branşlara Alım Yapılacak?

Sağlık Bakanlığı'nın yayımlayacağı başvuru kılavuzunda, farklı sağlık branşlarından çok sayıda pozisyona yer verilecek. Diyetisyen, hemşire, sağlık yönetimi mezunları ve çeşitli sağlık meslek grupları için kontenjanlar açılacak. Atamalar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanlarına göre gerçekleştirilecek.

Kadro ve branş bazında net kontenjan sayıları ise ÖSYM tarafından yayımlanacak olan resmi kılavuzla birlikte açıklığa kavuşacak.

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı branş dağılımı 2025 | 19 bin sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman?

Başvuru Takvimi ve Beklentiler

İlk aşamada yayımlanacak olan 19 bin kişilik kontenjan için başvurular, kılavuzun ÖSYM tarafından ilan edilmesinin hemen ardından alınmaya başlanacak. Mayıs ayı içerisinde yerleştirme işlemlerinin tamamlanması hedefleniyor.

İkinci aşama için ise eylül ayında yeni bir ilan süreci başlayacak ve 18 bin kişilik kadro için başvuru alınacak.