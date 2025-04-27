Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı branş dağılımı 2025 | 19 bin sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman?

Başvuru Takvimi ve Beklentiler

İlk aşamada yayımlanacak olan 19 bin kişilik kontenjan için başvurular, kılavuzun ÖSYM tarafından ilan edilmesinin hemen ardından alınmaya başlanacak. Mayıs ayı içerisinde yerleştirme işlemlerinin tamamlanması hedefleniyor.

İkinci aşama için ise eylül ayında yeni bir ilan süreci başlayacak ve 18 bin kişilik kadro için başvuru alınacak.