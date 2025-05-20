Kadraj Galeri Kadraj İkon Sağlık Bakanlığı 123. Dönem DHY kura takvimi 2025: Pratisyen ve uzman hekim DHY kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 123. Dönem DHY kura takvimi 2025: Pratisyen ve uzman hekim DHY kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 123. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası için resmi ilanı yayımladı. Devlet kadrolarında görev almak isteyen yeni mezun ve atama bekleyen hekimler için önemli bir adım olan bu kura, binlerce doktorun gözü kulağı oldu. Kura süreciyle ilgili başvuru takvimi netleşirken sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 20.05.2025 11:36 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 11:36
Sağlık Bakanlığı 123. Dönem DHY kura takvimi 2025: Pratisyen ve uzman hekim DHY kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı, 123. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası sürecini resmen başlattı. Tıp fakültelerinden mezun olan pratisyen hekimler ile uzmanlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan uzman tabipler için kritik takvim işlemeye başladı. Kuraya dahil olabilmek için adayların diploma ve tescil belgelerini en geç 29 Mayıs 2025 tarihine kadar Sağlık Bakanlığı'na eksiksiz ve doğru biçimde teslim etmeleri gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı 123. Dönem DHY kura takvimi 2025: Pratisyen ve uzman hekim DHY kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Başvurular e-Devlet Üzerinden Yapılacak

Kura başvuruları, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği resmi takvim çerçevesinde yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Sürecin her aşaması dijital ortamda yürütülerek hem şeffaflık hem de kolay erişim sağlanacak. Adaylar, başvuru sürecine dair detaylı bilgiye Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün (YHGM) resmi internet sitesinden ulaşabilecek.

Sağlık Bakanlığı 123. Dönem DHY kura takvimi 2025: Pratisyen ve uzman hekim DHY kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kuraya Alınan Adayların İsim Listesi 2 Haziran'da Yayınlanacak

Kura takvimi kapsamında, başvuruları kabul edilen hekimlerin isim listesi ve kura ilan metni 2 Haziran 2025 tarihinde YHGM'nin internet sitesinde yayımlanacak. Adayların bu listeyi dikkatle kontrol etmeleri ve herhangi bir eksiklik ya da hata durumunda hızlıca itiraz etmeleri büyük önem taşıyor.

Sağlık Bakanlığı 123. Dönem DHY kura takvimi 2025: Pratisyen ve uzman hekim DHY kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Eş Durumu ve Sağlık Mazereti Başvuruları İçin Özel Takvim

DHY kurasında eş durumu ve sağlık mazeretine dayalı yer değişikliği talepleri ise ayrı bir takvime tabi tutuldu. Bu kapsamda başvurular, 2-4 Haziran 2025 tarihleri arasında yalnızca Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden alınacak.

Sağlık Bakanlığı 123. Dönem DHY kura takvimi 2025: Pratisyen ve uzman hekim DHY kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gerekli belgelerle birlikte yapılan başvurular titizlikle değerlendirilecek ve sonuçlar yine EKİP sistemi üzerinden ilan edilecek.