Sağlık Bakanlığı 123. Dönem DHY kura takvimi 2025: Pratisyen ve uzman hekim DHY kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı, 123. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası sürecini resmen başlattı. Tıp fakültelerinden mezun olan pratisyen hekimler ile uzmanlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan uzman tabipler için kritik takvim işlemeye başladı. Kuraya dahil olabilmek için adayların diploma ve tescil belgelerini en geç 29 Mayıs 2025 tarihine kadar Sağlık Bakanlığı'na eksiksiz ve doğru biçimde teslim etmeleri gerekiyor.