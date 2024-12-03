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Sabah kahvaltısında dev boy milkshake! ABD Başkanı Donald Trump bir günde ne yiyor?

ABD Başkanı Donald Trump'ın yemek seçimleri gündemden düşmüyor. Peki, fast food sevgisiyle bilinen başkan bir günde neler yiyor? İşte şaşırtan o menü...

Giriş Tarihi: 03.12.2024 17:21 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 17:21
Sabah kahvaltısında dev boy milkshake! ABD Başkanı Donald Trump bir günde ne yiyor?

ABD Başkanı Donald Trump'ın yemek tercihleri uzun bir süre gündemini korudu ve çok konuşuldu. Fast food sevgisiyle tanınan Trump, zincir restoranları tercih etmesiyle biliniyor. Peki ABD Başkanı bir günde neler yiyor? İşte merak edilen öğün listesi...

Sabah kahvaltısında dev boy milkshake! ABD Başkanı Donald Trump bir günde ne yiyor?

Kahvaltıda dev boy mikshake

Trump'ın en sevdiği atıştırmalıklar arasında bisküviler öne çıkıyor. Kendini ödüllendirmek için ise günün başlangıcında dev boy bir milkshake tüketmeyi seviyor. Bu yemek tercihleri onun geleneksel bir diyetten uzak, alışılmış tatlara olan ilgisini ortaya koyuyor.

Sabah kahvaltısında dev boy milkshake! ABD Başkanı Donald Trump bir günde ne yiyor?

Akşam yemeğinde 2 hamburger bir milkshake

Fast food, Trump'ın günlük yaşamının önemli bir parçası haline gelmiş durumda. McDonald's, KFC ve pizza favori öğünleri arasında yer alıyor. Ayrıca, akşam yemeklerinde sıklıkla iki Big Mac ve bir milkshake tükettiği biliniyor. Bu da onun fast food sevgisini kanıtlar nitelikte.

Sabah kahvaltısında dev boy milkshake! ABD Başkanı Donald Trump bir günde ne yiyor?

Günde 12 diyet kola

Trump'ın öğün listesinde başka bir dikkat çekici unsur da günde 12 diyet kola içmesi ve sıkça Doritos tüketmesi olabilir. Fakat, taze açılmış paketlerden uzak durmaya özen gösterdiği de bilinmektedir. Bu alışkanlıkları, onun gıda seçimlerine olan belirgin tutumununu ortaya koyuyor.

Sabah kahvaltısında dev boy milkshake! ABD Başkanı Donald Trump bir günde ne yiyor?

Pastırma ve yumurta ikilisi kahvaltı favorileri arasında

Trump, kahvaltı alışkanlıklarında genellikle sabit bir rutine bağlı değildir. Ancak, ara sıra klasik pastırma ve yumurta gibi geleneksel seçenekleri tercih edebileceğini paylaşıyor.

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