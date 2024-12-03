Sabah kahvaltısında dev boy milkshake! ABD Başkanı Donald Trump bir günde ne yiyor?

Kahvaltıda dev boy mikshake

Trump'ın en sevdiği atıştırmalıklar arasında bisküviler öne çıkıyor. Kendini ödüllendirmek için ise günün başlangıcında dev boy bir milkshake tüketmeyi seviyor. Bu yemek tercihleri onun geleneksel bir diyetten uzak, alışılmış tatlara olan ilgisini ortaya koyuyor.