Sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri; 2025 namaz vakti

2025 Namaz Vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı namaz vakitlerini resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı saatlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Diyanet'in sitesinden günlük olarak güncellenen vakitleri takip edebilirler. Namazlar Nasıl Kılınır? Sabah Namazı: Sabah namazı, güne başlarken kılınan ilk namazdır. İki rekât farz, sünnetiyle birlikte kılınır. Sabah namazının vakti, gün doğmadan önce başlar ve güneşin doğmasına kadar devam eder. Öğle Namazı: Öğle namazı, güneşin zenit noktasından batıya doğru kaymaya başlamasıyla kılınmaya başlanır. Öğle namazı dört rekât farz ve sünnetiyle birlikte kılınır. İkindi Namazı (Asr): İkindi namazı, öğle namazından sonra başlar ve güneş batmadan önceki zamanı kapsar. İkindi namazı dört rekât farz ve sünnetiyle birlikte kılınır. Akşam Namazı: Akşam namazı, güneşin batmasıyla başlar. Üç rekât farz ve sünnetiyle birlikte kılınır. Yatsı Namazı: Yatsı namazı, akşam namazının vakti bitip geceye doğru geçilmesiyle başlar. Yatsı namazı dört rekât farz ve sünnetiyle birlikte kılınır. Bu namazlar, hem bireysel ibadet hem de toplu namazlarda doğru zaman ve doğru şekilde kılınması gereken önemli ibadetlerdir. İslam'ın beş şartından biri olan namaz, her müslümanın yerine getirmesi gereken temel ibadetlerden biridir. Eğer İstanbul'daki günlük namaz vakitlerini öğrenmek istiyorsanız, takvim.com.tr İstanbul Namaz Vakitleri ve namaz vakitleri genel bilgi linkleri üzerinden güvenilir verilere ulaşabilirsiniz. TÜM İLLERİN NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ