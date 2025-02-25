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Sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri; 2025 namaz vakti

2025 yılı namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İbadetlerini düzenli yapmak isteyenler için günlük olarak güncellenen namaz saatleri.

Giriş Tarihi: 25.02.2025 09:30 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 09:30
Sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri; 2025 namaz vakti

2025 Namaz Vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı namaz vakitlerini resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı saatlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Diyanet'in sitesinden günlük olarak güncellenen vakitleri takip edebilirler.

Sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri; 2025 namaz vakti

Namazlar Nasıl Kılınır?

Sabah Namazı: Sabah namazı, güne başlarken kılınan ilk namazdır. İki rekât farz, sünnetiyle birlikte kılınır. Sabah namazının vakti, gün doğmadan önce başlar ve güneşin doğmasına kadar devam eder.

Sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri; 2025 namaz vakti

Öğle Namazı: Öğle namazı, güneşin zenit noktasından batıya doğru kaymaya başlamasıyla kılınmaya başlanır. Öğle namazı dört rekât farz ve sünnetiyle birlikte kılınır.

Sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri; 2025 namaz vakti

İkindi Namazı (Asr): İkindi namazı, öğle namazından sonra başlar ve güneş batmadan önceki zamanı kapsar. İkindi namazı dört rekât farz ve sünnetiyle birlikte kılınır.

Sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri; 2025 namaz vakti

Akşam Namazı: Akşam namazı, güneşin batmasıyla başlar. Üç rekât farz ve sünnetiyle birlikte kılınır.