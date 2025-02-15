Romantik çarpıntılar mı yoksa sağlık sorunu mu? Kalp ritminize dikkat!

Aşık olduğunuzda kalbiniz hızla çarpmaya başlar. Akabinde vücudunuzdaki adrenalin ve diğer hormonlar bu heyecanı doruk noktasına taşır. Ancak bazı durumlarda hızlı kalp atışları duygusal sevinçten öte altta yatan kalp ritim bozukluklarının sinyallerini de verebilir. Uzmanlar, ritimdeki düzensizliklere erken teşhisin ve müdahalenin hayati önem taşıdığını belirtiyor. Peki, bu durum gerçekten romantik bir çarpıntıya mı yoksa ciddi kalp bozukluklarına mı işaret ediyor. İşte konuya ilişkin çarpıcı detaylar.