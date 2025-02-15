Romantik çarpıntılar mı yoksa sağlık sorunu mu? Kalp ritminize dikkat!

Erken Kasılmaların Etkisi

Çoğu zaman "kalbin ritim atlaması" olarak hissedilen durum, kalbin erken kasılmasıyla ortaya çıkar. Bu erken kasılma, sonrasında hafif bir duraklamaya neden olarak atlamış gibi bir his yaratır.

Böylece kalp, adeta bir notayı ya da bir ritmi atlamış gibi çalışır.